Premier League, il Liverpool scivola in casa dello Swansea

22 gennaio 2018

Al Liberty Stadium lo Swansea, con in difesa l'ex Napoli Fernandez, sfida il Liverpool di Klopp. I “cigni”, ultimi in classifica, cercano punti in chiave salvezza mentre i reds hanno la possibilità di agganciare il Chelsea di Conte al terzo posto. L'ex tecnico del Borussia Dortmund si affida, come sempre, al tridente composto da Salah, Firmino e Manè e in difesa spazio al neo acquisto Van Dijk (prima presenza in campionato con la maglia del Liverpool). La prima vera occasione del match arriva al 23' quando lo stesso Van Dijk cerca la rete su calcio d'angolo saltando più in alto di tutti, ma la palla sfiora di poco il palo destro. Al 30' Salah spreca una ghiotta occasione: lancio lungo in area con l'egiziano che colpisce la sfera di prima intenzione ma la conclusione termina di poco sopra la traversa.



Al 41' passa a sorpresa lo Swansea: dagli sviluppi di un corner la palla termina sui piedi di Mawson, la cui conclusione si insacca nell'angolino basso alla destra di Karius. In pieno recupero Mané sfiora il gol su cross di Salah con un tiro che si spegne sul fondo. Il Liverpool apre il secondo tempo all'insegna dell'attacco visto che al 60' l'ex Roma Salah cerca il pareggio con una punizione dal limite, il suo tiro all'incrocio dei pali viene deviato in calcio d'angolo da Fabianski. Al 94' Firmino si divora l'occasione del pareggio: cross in area con il brasiliano che salta più in alto del suo diretto avversario ma il palo gli nega la gioia del gol. Al triplice fischio esulta lo Swansea.