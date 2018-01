Premier League: il Liverpool batte l'Huddersfield ed è terzo

30 gennaio 2018

HUDDERSFIELD-LIVERPOOL 0-3

Il Liverpool quarto in classifica si presenta in casa dell'Huddersfield per riscattare l'ultimo scivolone in Premier League, la sconfitta 1-0 contro lo Swansea. Reds a caccia di una vittoria che varrebbe il momentaneo terzo posto in classifica, agganciando il Chelsea. Padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive nelle quali hanno subito 9 gol, segnandone soltanto uno. Grande occasione per l'Huddersfield al 16' con Depoitre, ma la sua conclusione dal limite è troppo centrale per impensierire Karius. Il Liverpool agisce veloce in attacco con Mané, Firmino e Salah ma nei primi venti minuti non crea pericoli importanti. Al 24' ci prova Emre Can con un sinistro a giro sul secondo palo, Karius respinge. Al 26' è ancora il centrocampista tedesco di origini turche a provarci, stavolta con un destro di controbalzo dal limite dell'area che si infila sul primo palo: secondo gol stagionale in campionato per l'obiettivo di mercato della Juventus e il Liverpool è avanti 1-0. Dopo un paio di buone offensive dei Reds per il raddoppio, l'Huddersfield sfiora il pareggio con un mancino dal limite su punizione di Lowe al 40'. Al 46' arriva, invece, il secondo gol del Liverpool con Roberto Firmino che praticamente dalla linea di fondo, defilato sulla sinistra, trova un angolo strettissimo con il pallone che dà un bacino al primo palo prima di insaccarsi rasoterra. Nella ripresa al 54' Mané con un colpo di testa sfiora il tris. Altra occasione dei Reds con Milner da fuori area al 57'. I padroni di casa ci provano, creando qualche mischia pericolosa in area del Liverpool, ma la squadra di Klopp sfiora ancora il gol con Salah al 73'. Poco dopo arriva, meritatamente, il 3-0 dei Reds con un calcio di rigore conquistato da Milner (fallo di Billing) e trasformato da Salah che chiude il mancino per spiazzare Lossl e segnare il 26esimo gol stagionale (19esimo in Premier League). Triplice fischio e il Liverpool aggancia il Chelsea al terzo posto in classifica.



SWANSEA-ARSENAL 3-1

Arsenal in trasferta in casa dello Swansea, il tecnico Wenger lancia i gunners con il tridente formato da Iwobi, Lacazette e Ozil. Panchina per Mkhitaryan e Giroud. Dall'altra parte lo Swansea si presenta con Ayew unica punta e Dyer e Clucas sugli esterni a supporto. Ad affrontarsi due squadre in salute in campionato, con i padroni di casa reduci dalla vittoria 1-0 sul Liverpool valsa l'abbandono dell'ultimo posto in classifica, mentre l'Arsenal nell'ultima di Premier League aveva battuto 4-1 il Crystal Palace e con una vittoria oggi aggancerebbe il Tottenham al quinto posto. Dopo un tentativo per parte (Mawson per lo Swansea al minuto 8 e Iwobi per l'Arsenal al 30'), i gunners passano in vantaggio al 33' con uno splendido inserimento di Monreal che sottomisura non sbaglia il tap-in volante. Botta e risposta, perché un minuto dopo lo Swansea pareggia con Clucas che non lascia scampo a Cech. Il primo tempo finisce in parità. Nella ripresa Wenger inserisce Mkhitaryan, ma un minuto dopo Ayew, approfittando di un errore di Cech, aggancia il pallone e lo deposita in rete (61') per il vantaggio dello Swansea. Nella mischia anche Giroud, ma è ancora lo Swansea a colpire al minuto 86 con Clucas lesto e bravo nel risolvere una mischia in area dei gunners per firmare la sua doppietta e chiudere il match. Al triplice fischio l'Arsenal resta bloccato al sesto posto, mentre lo Swansea con la seconda vittoria consecutiva supera il Southampton e aggancia a quota 23 punti Newcastle, Brighton e Stoke.



WEST HAM-CRYSTAL PALACE 1-1

Il West Ham lancia in campo dal primo minuto il portoghese ed ex interista Joao Mario (in campo per tutta la durata della gara) con Kouyate a supporto del Chicharito Hernandez unica punta. Angelo Ogbonna guida la difesa. Crystal Palace con Sako e Benteke in attacco e Townsend e Zaha a supporto sugli esterni. Ad andare in vantaggio è proprio il Crystal Palace al 24' con un colpo di testa di Benteke, ben servito da Townsend con un traversone dalla destra. Il West Ham si ricompatta e conquista un calcio di rigore al 43' che Mark Noble non sbaglia per l'1-1. Nella ripresa le due squadre tentano qualche sortita offensiva ma il risultato non cambia: entrambe restano a metà classifica, poco tranquille perché la zona retrocessione non è poi così distante.