Premier League, il giorno di Conte: se vince, il Chelsea è campione

12 maggio 2017

Alzi la mano chi avrebbe previsto, lo scorso ottobre, che oggi, 12 maggio, il Chelsea ha il primo match point da giocarsi per vincere, con due turni d'anticipo, la Premier League. Sette mesi fa, infatti, il tecnico italiano era sulla graticola : i tabloid inglesi e i bookmakers scommettevano sul suo imminente esonero, con il Blues che galleggiavano circa a metà classifica staccati dal Manchester City di Guardiola. Duecento e più giorni dopo quelle difficili settimane, il mondo si è capovolto e si sta colorando tutto di blu: se stasera al The Hawthorns di West Bromwich il Chelsea batterà il WBA allenato da Tony Pulis, si laureerà aritmeticamente campione d'Inghilterra per la sesta volta nella sua storia.

POI IL FUTURO: INCONTRO PREVISTO CON ABRAMOVICH

Poi per Antonio Conte sarà tempo di pensare al futuro. Innanzitutto quello immediato, perché il Chelsea ha nel mirino uno storico double: il 27 maggio a Wembely i Blues si giocheranno la finale di FA Cup contro i cugini-rivali dell'Arsenal. Una doppietta che consacrerebbe ancora di più Conte come eroe assoluto, alla prima stagione in Inghilterra.



Ecco perché, da sempre, il 28 maggio è segnato sull'agenda dei dirigenti dell'Inter che, nonostante le parole di Conte ("Ho un contratto con il Chelsea, voglio restare") sperano ancora di convincere il tecnico. Le proposte di Suning non sono solo economiche, ma il Chelsea è pronto a rispondere: Abramovich incontrerà il tecnico per stabilire le linee guida del futuro.



Cosa si diranno, Conte e il magnate russo? Innanzitutto stabiliranno i pilastri su cui fondare il Chelsea della prossima stagione. Un incontro che verterà quindi soprattutto su garanzie tecniche: il tecnico è convinto che per una stagione di vertice anche in Champions serva una piccola grande rivoluzione, con una campagna acquisti da Abramovich dei tempi d'oro. Poi, probabilmente, ci sarà anche una proposta economica importante per un rinnovo che legherebbe Conte a doppia mandata. Ma per adesso c'è spazio solo al campo: Conte vuole vincere, senza pensare ad altro. E l'Inter aspetta.