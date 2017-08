Premier League: il Chelsea crolla in casa. Pari Liverpool col Watford

12 agosto 2017

Peggio di così il campionato del Chelsea campione in carica non poteva cominciare. Davanti al proprio pubblico i Blues sono stati strapazzati dal Burnley con un 2-3 condizionato anche, ma non solo, dall'espulsione di Cahill al 13' per un'entrata pericolosa in attacco. Con la sorpresa di Morata in panchina in favore del giovane Boga, a Stamford Bridge sono arrivati tre gol prima dell'intervallo e tutti di marca ospite. La doppietta di Vokes e la rete di Ward hanno raggelato i Blues, svegliati solo nella ripresa dall'ingresso - e dal gol - di Morata. Troppo tardi per raddrizzare una partita complicata ulteriormente dall'espulsione di Fabregas. Conte non lo avrà contro il Tottenham, così come Cahill. Nel finale però David Luiz illude tutti.



Mezzo passo falso in partenza anche per il Liverpool di Klopp che all'esordio in Premier League non è andato oltre il 3-3 in casa del Watford. Una beffa anche per l'ex Roma Mohamed Salah, in gol all'esordio con la nuova maglia ma non decisivo per la zampata di Britos a tempo scaduto dopo una dormita difensiva dei Reds. Al vantaggio di Okaka e Doucoure avevano risposto Mané e Firmino, prima dell'azione vincente dell'ex romanista in contropiede.



Tanti volti nuovi nel Liverpool di Klopp, ma le solite amnesie difensive. I Reds deludono alla prima della nuova stagione facendosi recuperare nel finale dal Watford dopo una partita di sofferenza ribaltata nella ripresa con Firmino e Salah. Un cantiere aperto quello del tecnico tedesco che, soprattutto nel primo tempo con un attacco sottotono, ha sofferto la fisicità e l'impostazione tattica del Watford di Silva, bravo a sbloccare il risultato già all'8' con un colpo di testa di Okaka e rispondere con Doucouré al momentaneo pareggio di Sanè su assist di Emre Can. Nella ripresa sale in cattedra Firmino che nel giro di tre minuti trova il pari dal dischetto e serve a Salah la rete del sorpasso, bagnando l'esordio dell'ex Roma. Festa rovinata però da un altro ex Serie A, Miguel Britos, che a tempo scaduto devia in rete una conclusione di Richarlison.



Subito decisivo, invece, Wayne Rooney capace di bagnare il suo "ritorno a casa" con la maglia dell'Everton con un gol. Decisivo, visto l'1-0 con cui i Toffees hanno regolato lo Stoke City. Pessimo esordio per Frank De Boer sulla panchina del Crystal Palace: l'ex tecnico dell'Inter è stato sconfitto 0-3 in casa dal neopromosso Huddersfield. Hegazy decisivo nell'1-0 del WBA contro il Bournemouth, mentre Southampton e Swansea iniziano il loro torneo con uno 0-0 senza grandi sussulti.