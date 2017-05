Premier League: goleade per Chelsea, City e Tottenham, Liverpool ai preliminari di Champions

21 maggio 2017

Il Liverpool di Jurgen Klopp era padrone del proprio destino e non ha fallito l’appuntamento con la vittoria. I Reds schiantano 3-0 il già retrocesso Middlesbrough e difendono il quarto posto in classifica dall’assalto dell’Arsenal che vuol dire preliminari di Champions League. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa, spinti dal calore di Anfield, non riescono a trovare il gol del vantaggio ci pensa Wijnaldum a portare avanti i suoi con una rete poco prima dell’intervallo. I Reds rientrano in campo con la faccia giusta e chiudono i conti in 10 minuti con le reti di Coutinho e Lallana che fissano il punteggio sul 3-0 finale al 56esimo.



Inutile, dunque, la vittoria dell'Arsenal di Arsene Wenger per 3-1 contro l’Everton. I Gunners, in 10 uomini dal 14esimo del primo tempo, passano in apertura di match con Bellerin che beffa Robles. Il raddoppio porta la firma dell'ex Udinese Alexis Sanchez che mette in ghiaccio la partita. Nella ripresa giunge anche all'Emirates la notizia del triplo vantaggio del Liverpool che smorza l'entusiasmo dei tifosi di casa. Lukaku, su rigore, riapre i giochi ma nel finale è Ramsey a scrivere la parola fine. L'Arsenal, dunque, dopo 17 anni, fallisce l'appuntamento con la Coppa dalle grandi orecchie e deve accontentarsi (si fa per dire) della qualificazione alla fase a gironi di Europa League.



Insieme con i Gunners si qualificano anche il Manchester United di Jose Mourinho, che chiude la sua stagione in Premier con un 2-0 contro il Crystal Palace griffato Harrop e Pogba. L'ultimo posto se lo aggiudica quindi l'Everton che, nonostante il ko contro la squadra di Wenger, parteciperà ai preliminari.



Tutto facile per il Chelsea di Antonio Conte che, fresco di titolo di campione d'Inghilterra al suo primo anno sulla panchina dei Blues, chiude il proprio campionato con uno spettacolare 5-1 ai danni del già retrocesso Sunderland. Un po' a sorpresa è la rete di Marquillo a gelare Stamford Bridge ma bastano 5 minuti a Willian per fare 1-1. Nella ripresa, sono Hazard, Pedro e la doppietta di Batshuayi nel finale a siglare la 'manita'. Una 'manita' anche quella rifilata dal Manchester City di Pep Guardiola al Watford di Walter Mazzarri (alla sua ultima panchina) con un roboante 5-0.



Sono addirittura 7, invece, le reti realizzate dal Tottenham che si scatena contro l'Hull City che riesce a trovare il gol della bandiera con Clucas. Nelle altre partite, il West Ham passa 1-2 in casa del Burnley, mentre il Leicester non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Bournemouth nell'ultima da campione d'Inghilterra in carica. Colpo esterno dello Stoke City che piega il Southampton con una rete del solito Crouch nella ripresa.