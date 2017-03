Premier League, Gabbiadini votato "Giocatore del mese" a febbraio

10 marzo 2017

L'impatto di Manolo Gabbiadini in Premier League è stato incredibile. Cinque gol in tre partite con la maglia del Southampton dopo i mesi passati in panchina a Napoli, gli sono valsi il premio "Miglior giocatore di Premier" per il mese di febbraio, con il 40% dei voti dei tifosi. L'attaccante italiano, che sembra aver ritrovato se stesso, ha preceduto Kane del Tottenham e Lukaku dell'Everton nella speciale classifica. Welcome back Manolo.