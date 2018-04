Premier League: furia Tottenham, Chelsea affondato

1 aprile 2018

ARSENAL-STOKE CITY 3-0

Serve una vittoria all’Arsenal per difendere il sesto posto che vale un posto in Europa League nella prossima stagione, posizione traballante viste le ultime ottime prestazioni di Burnley e Leicester in risalita. All’Emirates Stadium arriva uno Stoke City affamato di punti salvezza, squadra penultima e reduce da due sconfitte di fila. Wenger schiera i Gunners con Aubameyang unica punta e un terzetto alle sue spalle formato da Ozil, Wilshere e Welbeck. Dall’altro lato stesso schieramento, leggermente più coperto, con Diouf centravanti e l’ex interista Shaqiri di supporto in attacco. La prima occasione del match è proprio per Shaqiri che mette i brividi a Ospina con un sinistro a girare che sfiora l’incrocio del pali. L’Arsenal risponde al 22’ con Ramsey ma la sua conclusione scheggia solo la traversa. Il primo tempo finisce a reti inviolate. L’Arsenal nella ripresa inizia a spingere con più convinzione e al 58’ Bellerin dalla destra serve Elneny, conclusione respinta quasi sulla linea e ripresa a Monreal, sinistro a giro da fuori area sul quale Butland si fa trovare pronto. Al 61’ fuori Welbeck e dentro Lacazette per un Arsenal più pesante in attacco. Al 69’ Shaqiri per poco non porta avanti lo Stoke City: sinistro malefico direttamente da calcio d’angolo che si stampa sul secondo palo ed Emirates Stadium gelato. L’Arsenal si sveglia al 70’ con un’occasionissima: Aubameyang tutto solo davanti a Butland centra in pieno il portiere. Poco dopo Monreal da due metri conclude debolmente. I Gunners spingono e Martins Indi è costretto a stendere Ozil in piena area, calcio di rigore: dal dischetto al 75’ Aubameyang apre il piatto destro e spiazza Butland: 1-0. Al minuto 85 arriva anche il raddoppio, ancora Aubameyang con un destro al volo da centro area per il quinto gol con la maglia dell’Arsenal. Due minuti d’oro altro rigore per i padroni di casa (Lacazette atterrato da Ndiaye). Stavolta dal dischetto ci va Lacazette (89’) che come il compagno di squadra spiazza Butland con il piatto destro: 3-0 e vittoria blindata.