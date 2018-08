Premier League, frenata Manchester City: soltanto 1-1 a Wolverhampton

25/08/2018

Soltanto un pari per il Manchester City, nell'anticipo della terza giornata di Premier League. A Wolverhampton finisce 1-1, con i padroni di casa addirittura in vantaggio al 57' grazie a Boly, anche se in maniera irregolare (tocco con il braccio). Laporte, di testa, pareggia al 69', ma la squadra di Guardiola non riesce a completare la rimonta. Citizens sfortunati con tre pali per Aguero (due, uno al 95') e Sterling.