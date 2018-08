Premier League: frenata Manchester City, prima gioia per l'Arsenal

25/08/2018

Soltanto un pari per il Manchester City nella terza giornata di Premier League. A Wolverhampton finisce 1-1: padroni di casa avanti al 57' con Boly, Laporte pareggia al 69'. Citizens sfortunati con tre pali. L'Arsenal trova la prima vittoria in campionato vincendo 3-1 il derby con il West Ham: ospiti avanti con Arnautovic (25'), poi Monreal (30'), un autogol di Issa Diop (70') e Welbeck (92') per far sorridere Emery.

CITY, DUE... SENZA TRE

Non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva il Manchester City, che ‘sporca’ il proprio ruolino con il primo pari della stagione. Il Wolverhampton è squadra di discreta qualità e crea qualche problema ai Citizens, che fanno la partita ma rischiano anche qualcosa in avvio (gol annullato a Rul Jimenez per fuorigioco, ripartenza innescata da sciocchezza di Kompany). A metà primo tempo doppia fiammata per i campioni d’Inghilterra, in sessanta secondi prima Aguero centra il palo in girata quindi Sterling, da fuori, chiama Rui Patricio al miracolo deviando la palla sulla traversa. Nel finale di frazione, ancora Aguero ha un paio di grandi occasioni, ma viene chiuso dai difensori in recupero o da Rui Patricio. Nella ripresa, Wolverhampton che si abbassa ancora di più, ma in ripartenza con Helder Costa costruisce una gran palla gol (miracolo di Ederson) e sul successivo corner va in gol con Boly. Il francese colpisce involontariamente col braccio ma nessuno se ne accorge. Vantaggio irregolare dei Wolves, che pareggiano poco più di dieci minuti dopo con un gran colpo di testa di Laporte. La squadra di Guardiola spinge nel finale, ma Rui Patricio salva ancora su Gabriel Jesus. Sfortunatissimo Aguero, che colpisce un altro legno al 95’ su calcio di punizione. Liverpool, Chelsea e Tottenham hanno ora l’occasione di allungare a +2.