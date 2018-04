Premier League, finale di fuoco a Liverpool: 2-2 col Tottenham

4 febbraio 2018

Grandi emozioni nella 26esima giornata di P remier League chiusa dal pareggio 2-2 tra Liverpool e Tottenham . Ad aprire i giochi è Salah (3’) per i Reds, risponde Wanyama (80’). Finale infuocato: Kane sbaglia un rigore (87') e poco dopo ancora Salah (90’) porta avanti il Liverpool. Al quinto minuto di recupero altro rigore per il Tottenham e Kane stavolta non sbaglia. Liverpool terzo da solo in classifica a +1 sul Chelsea.

I Reds non tardano a dire la loro e al 3’ siglano già la prima rete grazie a una prodezza di Mohamed Salah che piazza un sinistro imprendibile. Eriksen prova a rispondere ma il suo destro viene prontamente respinto. Un avvio decisamente acceso tra le due squadre ma il Liverpool tiene le distanze mentre gli Spurs provano a ristabilire la parità ad Anfield. È ancora la squadra di Klopp a mettere più intensità, Virgil van Dijk tenta il colpo di testa da centro area, Lloris ci mette i guantoni.



Questa volta è il Tottenham a tentare la giocata con il destro di Dembélé ma Karius risponde presente e spazza via ogni pericolo. Il primo tempo termina con i Reds in avanti di un gol firmato Salah. Nella ripresa ci pensa Son Heung-Min a trovare il varco giusto per il tiro insidioso, ancora una volta Karius si fa trovare pronto e salva il risultato. Pochettino vuole la reazione dai suoi e la trova, è ancora il suo Tottenham a rendersi pericoloso, questa volta con Harry Kane: il numero 10 prova il colpo di testa indirizzato verso la porta, parato. Gli Spurs sono determinati e all’80’ il gol arriva: è Victor Wanyama che ristabilisce la parità.



La gara si accende nel finale e l’occasione di ribaltare il risultato per il Tottenham arriva all’84’: atterrato in area Harry Kane da Loris Karius, calcio di rigore per la squadra di Pochettino. Incredibile occasione sprecata da Kane, va sul dischetto e sbaglia il rigore: grande protagonista il portiere Karius che sventa il pericolo. Il Liverpool sulle ali dell'entusiasmo ritrova il vantaggio con Salah al 91’ che trova la doppietta personale ma il match è davvero infuocato.



Il direttore di gara decide per il secondo calcio di rigore a favore degli Spurs al 95’, ci va ancora Kane ma questa volta non sbaglia. Termina 2-2 la sfida tra Liverpool e Tottenham con i Reds terzi in classifica ora da soli, ma con un solo punto di vantaggio sul Chelsea di Antonio Conte impegnato domani sera in casa del Watford.