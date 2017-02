Premier League, Chelsea travolgente: 3-1 all'Arsenal

Devastante, feroce, semplicemente incontenibile . Il Chelsea tritura l'Arsenal nel derby di Londra a Stamford e lo fa mettendo una pietra quasi tombale sulla Premier League, con i Blues avanti di 12 punti sull'Arsenal quando mancano 14 turni al termine del campionato. Il ricordo del 3-0 dell'Emirates dell'andata sembra quasi un errore di memoria: e invece ad inizio campionato i Blues stentavano, perdevano, e pagavano 8 punti di distanza dalla vetta. Un girone dopo, tutto, ma proprio tutto, è cambiato. Wenger in tribuna, a scontare la prima delle quattro giornate di squalifica, al termine del match ha raccolto i fischi e gli inviti dei tifosi dell'Arsenal a farsi da parte. Nel settore ospiti è spuntato un cartello significativo: " Enough is enough, time to go ". Ne abbiamo abbastanza, è tempo di andar via.

Il momento è solo e soltanto di Antonio Conte, che ha meditato e architettato la vendetta perfetta, aggredendo i Gunners dal primo minuto e dominando nel vero senso della parola in lungo e in largo. Il 3-1 finale è moneta giusta per quanto espresso sul campo dai Blues, che devono comunque ringraziare Courtois, autore di due super parate decisive sia sull'1-0 che sul 2-0. Un Chelsea a immagine e somiglianza del tecnico italiano, che nel finale si è concesso al proprio pubblico, lanciandosi in un abbraccio sfrenato con i propri tifosi in un'esultanza magica.



Il tributo a Frank Lampard, ritiratosi in settimana, è un mega striscione con l'effige del centrocampista esposto prima del match. Poi, in campo, gli uomini di Conte recitano lo spartito dell'aggressività con qualità e sintonia. Il gol di Marcos Alonso al 13', che spinge la palla in rete dopo la traversa di Costa, dà il via al monologo blu. È il momento che gira la partita, perché saltando Alonso colpisce al volto Bellerin, costretto ad uscire.



L'Arsenal non ha mordente, Ozil e Sanchez sono impalpabili. E allora il Chelsea attacca alto, attacca con costanza. Pedro, in stato di grazia, e Hazard seminano il panico. Ed è proprio il belga a disegnare un gol da sogno, quando al 53' si inventa il raddoppio dopo una cavalcata meravigliosa: 83,7 metri percorsi palla al piede in 16"60, una corsa condita dal disarcionamento di Coquelin e dal doppio dribbling in area prima del gol.



Courtois conserva, nel finale sono i doppi ex a confezionare il 3-0. Cech sbaglia un facile disimpegno e Fabregas, con dolcezza, deposita il pallone in rete con un pallonetto morbido. Nel finale il solito gol di testa di Giroud, al 90': troppo tardi per imbastire un'idea di rimonta. Come troppo tardi per i Gunners, oggi, pensare al titolo. Titolo verso cui corre senza freni la squadra di Conte. Mancano 14 partite, le premesse ci sono tutte.