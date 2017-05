Premier League: Chelsea-Middlesbrough 3-0, Conte ad un passo dal titolo

8 maggio 2017

Il Chelsea scende in campo a Stamford Bridge con il coltello tra i denti: dopo 2 minuti, i Blues vanno già vicini al gol con la traversa di Marcos Alonso, grande protagonista del match. Il Middlesbrough non riesce a reagire e viene schiacciato dagli uomini di Conte, che sfiorano il gol con una punizione di David Luiz al 14'. Al minuto 23, però, arriva l’1-0: Diego Costa si inserisce alle spalle di Fabio e, ben servito da Fabregas, fa passare il pallone in mezzo alle gambe di Guzan. Il Chelsea continua a spingere sulla sinistra e al minuto 34 trova il raddoppio con Marcos Alonso, una costante spina nel fianco per la difesa del Boro: l’ex Fiorentina controlla e conclude verso la porta trovando il 2-0, ancora con un fendente tra le gambe dell’estremo difensore ospite. I Blues non si fermano e sfiorano il 3-0 al 37’ grazie all’ennesimo lancio lungo e all’ennesimo inserimento, stavolta dalla destra e da parte di Moses. Il numero 15, però, spara su Guzan, bravo a deviare in corner con il piede sinistro.



Nella ripresa il Chelsea non si ferma e continua a schiacciare il Middlesbrough: è sempre Marcos Alonso, al minuto 52, a sfiorare la sua doppietta con un diagonale mancino di poco a lato. Il tris arriva al 20’ della ripresa: è Matic a controllare di petto in area un cross di un ispiratissimo Fabregas e realizzare il 3-0. Anche in questa circostanza, la sfera finisce tra le gambe di Guzan. Il finale, per i Blues, è pura accademia. Conte porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla Premier. Il primo match point arriverà al prossimo turno contro il West Brom: basterà un successo per vincere il titolo. Con questa sconfitta, invece, il Middlesbrough saluta matematicamente la Premier League: I 7 punti di ritardo dallo Swansea penultimo non sono più recuperabili nelle ultime due gare rimaste.