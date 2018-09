Premier League, Cardiff-Arsenal 2-3: Emery esulta con Lacazette

02/09/2018

CARDIFF-ARSENAL 2-3

Dopo la prima vittoria in campionato con il West Ham, Emery cerca risposte in casa del Cardiff neopromosso. I Gunners però sembrano distratti e ancora con tante cose da registrare: Cech con un disimpegno errato spalanca la porta ad Arter che manda alto. L’Arsenal capisce di doversi svegliare e quando affonda non fa fatica a creare problemi alla difesa avversaria. Etheridge salva per due volte in pochi minuti su Ramsey ma non può nulla sul colpo di testa di Mustafi all’11’. A quel punto i londinesi provano a gestire, rendendosi ancora pericolosi (palo di Lacazette), ma concedono troppo al Cardiff, che ha altre due palle gol clamorose con Ralls e Reid, prima di trovare il pari con Camarasa un attimo prima della pausa.



Nella ripresa, riparte all’attacco l’Arsenal, che trova il nuovo vantaggio con Aubameyang, vistosi solo a tratti nel corso della partita. Ma il Cardiff, che prima della gara odierna non aveva ancora segnato in campionato, non si arrende e trova addirittura la seconda rete, pareggiando nuovamente con Ward, bravo a insaccare di testa su un cross proveniente dall’esterno. Si mette male per la squadra di Emery, che però trova la forza di riprovarci e di vincerla, grazie a uno spunto di Lacazette, forse il più brillante del reparto offensivo dei Gunners. Non è finita, tuttavia, perché l’Arsenal rischia di farsi riprendere per la terza volta nel recupero, con Morrison che va vicinissimo al clamoroso 3-3, senza trovarlo. Londinesi a quota sei, che possono guardare al prosieguo con un po’ più di fiducia, ma dovranno ancora migliorare. Resta a quota due punti invece il Cardiff, nonostante una prova gagliarda.