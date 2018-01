Premier League: Arsenal a picco, vince il Bournemouth

14 gennaio 2018

Brutta sconfitta dell'Arsenal in casa del Bournemouth nella 23esima giornata di Premier League. La squadra di Howe vince 2-1: trova prima il gol l’Arsenal grazie alla rete di Hector Bellerin: passaggio perfetto di Alex Iwobi per il compagno che al 52’ sblocca il risultato. Callum Wilson (70’) pareggia i conti per il Bournemouth che trova anche il decisivo vantaggio con Jordon Ibe (74’). I gunners restano al sesto posto.

BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-1

L’avvio del match al Vitality Stadium vede subito pericolosi i padroni di casa con la conclusione di Smith che sfiora il palo. L’Arsenal sciupa una grande occasione arrivata dall’assist di Maitland-Niles: l’esterno, servito da Lacazette, tenta il tiro ma centra la traversa. I gunners ci riprovano con Alex Iwobi: punta l’angolino basso di destra, calcia da fuori area ma Begovic ci mette i guantoni. L'Arsenal ci prova con l’ex sampdoriano Mustafi: tuffo di testa, servito da Xhaka dal corner, ma la palla non trova la porta. I padroni di casa provano a far salire il baricentro e ci riescono: al 39’ Adam Smith trova lo spazio per calciare ma Cech salva. Immediata la risposta di Fraser che si trova a tu per tu col portiere dell’Arsenal, Chambers interviene e chiude. Termina senza reti il primo tempo. Wenger vuole una risposta dai suoi e arriva nel secondo tempo: al 52’ Bellerin mira la porta in corsa, Begovic non chiude sull’esterno lanciato da Iwobi e arriva il gol del vantaggio per i gunners. Il Bournemouth resta compatto e al 70’ c’è il pareggio: Fraser crossa per Callum Wilson che calcia di forza e trova la rete. Cresce la squadra di Howe e al 74’ capovolge il risultato: Ibe spiazza Cech e trova la rete del vantaggio per i suoi. L’Arsenal cade al Vitality Stadium, il Bournemouth vince 2-1.