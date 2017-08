Premier League: Alonso rilancia Conte

20 agosto 2017

In una gara emozionante e combattuta il Chelsea trova i primi 3 punti in Premier League dopo la sconfitta con il Burnley all'esordio. Nel primo tempo sono i Blues a partire subito forte con la prima vera occasione della partita che arriva al 5': Azpilicueta calibra con un cross millimetrico per Morata, l'attaccante ex Juve è però impreciso e il suo colpo di testa a botta sicura scivola a lato. La risposta del Tottenham non si fa attendere e arriva al 10' quando Courtois fa sentire un brivido ai tifosi del Chelsea parando in due tempi un tiro di destro da fuori area di Harry Kane. Dopo un'altra serie di ribaltamenti di fronte, al 24' Marcos Alonso sale in cattedra: su punizione dai 25 metri il centrocampista dei Blues calcia la palla a giro sopra la barriera facendola finire nel sette, imparabile per Lloris. Da qui in poi il livello agonistico della partita cresce, con il Tottenham che cerca con sempre più tenacia il pareggio, alzando il baricentro e affidandosi ai suoi tiratori. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo sono un vero e proprio assedio. Nonostante tutto il Chelsea regge, chiudendo la prima frazione in vantaggio, nonostante il palo colpito da Kane al 42', a Courtois già battuto, e la bella parata del portiere dei Blues sul tiro da fuori area di Davies.



Il secondo tempo riparte all'insegna dell'agonismo gli Spurs che si buttano all'attacco, subendo troppo spesso le invettive dei Blues. Una delle principali spine nel fianco degli Spurs è Moses: l'attaccante di Conte è spesso lasciato troppo solo sulla destra e al 71' arriva a sfiorare il raddoppio con un potente tiro da dentro l'area, che però sorvola la traversa. Al 74' è ancora il Chelsea a sfiorare la rete del 2-0 con Willian che colpisce il palo sinistro dopo un doppio-passo rapidissimo. Il pareggio arriva invece all'82' e a segnarlo è il neo entrato Batshuayi che, su una punizione nata per un'ingenuità di Bakayoko, insacca di testa nella sua porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti avversari. A giochi ormai fatti è nuovamente Marcos Alonso a togliere le castagne dal fuoco ad Antonio Conte. La rete nasce grazie a una verticalizzazione precisa di Pedro dopo un recupero di David Luiz in mezzo al campo: il tiro dello spagnolo non è irresistibile ma nemmeno il tentativo di Lloris, che si vede così passare la palla sotto la mano per il definitivo 2-1.