Premier League, 2a giornata: Chelsea-Arsenal 3-2, Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro (9') e Morata (20'), vengono raggiunti da Mkhitaryan (37') e Iwobi (42'), poi vincono con Marcos Alonso nel finale (81'). Blues in testa a sei punti con il Tottenham e il Bournemouth vittoriosi nel pomeriggio, Arsenal ancora a zero. Facebook

18/08/2018

Nelle gare pomeridiane della seconda giornata di Premier League, seconda vittoria in campionato per il Tottenham di Pochettino che piega 3-1 il Fulham (Lucas Moura, Trippier e Kane). A sei punti anche il Bournemouth, vittorioso 2-1 in casa del West Ham. Esultano anche il Leicester (2-0 ai Wolves) e l'Everton (2-1 al Southampton), mentre il Newcastle di Benitez fa 0-0 a Cardiff ma con un rigore sbagliato al 96'.

SARRI NON SBAGLIA UN COLPO E’ già tempo di esami per Chelsea e Arsenal, in un derby caldissimo. I Blues di Sarri sono chiamati alle prime conferme dopo il buon successo all’esordio con l’Huddersfield, i Gunners devono dare risposte importanti dopo il ko contro il Manchester City. L’avvio è tutto di marca Chelsea: i padroni di casa sfoderano venti minuti scintillanti, che fruttano il doppio vantaggio targato Pedro – che è al secondo gol di fila e ha già raccolto l’eredità spirituale di Callejon – e Morata. Ma se davanti, Sarri con il suo classico 4-3-3 (Willian inizialmente preferito ad Eden Hazard) ha già dato geometrie ai suoi, dietro c’è tanto da registrare, con un David Luiz tra gli altri in palese difficoltà.



Il 4-2-3-1 di Unai Emery fa danni nella retroguardia avversaria e nel finale di tempo Mkhitaryan prima accorcia con un bel tiro dal limite e quindi manda in porta Iwobi per il 2-2. In entrambi i casi, Kepa, tra i pali, non esattamente immune da colpe. Prima e dopo, due grandissime occasioni per Aubameyang, che però è in cattiva giornata e le cestina malamente. Prima dell’intervallo, ci riprova anche Iwobi, che però stavolta è meno preciso.



Nel secondo tempo, riparte bene il Chelsea che carica a testa bassa. Pedro ha due buone occasioni ma in una è impreciso e nell’altra è chiuso da un difensore, quindi Barkley chiama al miracolo l’ex Petr Cech. Entrano Hazard e Kovacic in luogo di Willian e Barkley, è quasi un monologo con l’Arsenal che fa fatica a ripartire. Altra occasionissima per Kanté, poi il 3-2 arriva grazie a Marcos Alonso su invenzione di Eden Hazard. Sarri esulta e si mantiene al primo posto, ancora a zero punti invece l’Arsenal di Emery.

ANCHE IL TOTTENHAM FA DUE SU DUE Dopo la vittoria all’esordio contro il Newcastle, il Tottenham di Pochettino centra il bis nel derby londinese contro il Fulham. Gli ‘Spurs’ iniziano, grazie alla rete di Lucas Moura al 43’, ma nella ripresa Mitrovic (52’) risponde trovando l’1-1. Gara scorbutica, risolta da una magistrale punizione di Trippier (74’) e da Harry Kane, che marca il primo centro in campionato (78’).



In vetta per il momento, insieme al Tottenham, c’è il Bournemouth, che ottiene la seconda vittoria in casa del West Ham. Vantaggio londinese con il rigore di Arnautovic al 33’, gli ospiti rimontano grazie alle reti di Wilson (60’) e Cook (66’). Prima vittoria stagionale, invece, per l’Everton, che batte 2-1 il Southampton grazie ai gol di Walcott (15’) e Richarlison (31’), inutile la rete di Ings per i Saints nella ripresa (54’).



Il Leicester, dopo il ko all’esordio con il Manchester United, si riscatta battendo per 2-0 il Wolverhampton. L’autorete di Doherty al 29’ spiana la strada alle Foxes, raddoppia Maddison al 45’ prima che Vardy si faccia espellere nel secondo tempo per un brutto fallo, causando qualche sofferenza ai suoi nel finale.



Alle 13.30, il programma era stato aperto dalla sfida tra Cardiff e Newcastle. Anche per i ‘Toons’ di Benitez, piani complicati da un’espulsione diretta, quella di Hayden, ma l’occasione per vincere arriva ugualmente nel finale. Al 96’, calcio di rigore che però Kenedy si fa parare da Etheridge, che permette ai suoi di portare a casa lo 0-0. Rinviata la prima vittoria per entrambe.

