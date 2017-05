Premier: l'Arsenal stende lo United, il Liverpool frena I Gunners vincono 2-0 all'Emirates e si portano a -2 dai Red Devils. I Reds pareggiano 0-0 col Southampton: Milner sbaglia un rigore

7 maggio 2017

L'Arsenal piega 2-0 il Manchester United nella 36.ma giornata di Premier League. I Gunners vincono all'Emirates grazie alle reti di Xhaka e Welbeck e si portano al sesto posto in classifica con 63 punti, 2 in meno dei Red Devils che hanno però una gara in più. Il Liverpool pareggia 0-0 ad Anfield contro il Southampton e resta terzo a quota 70, una lunghezza in più sul City che ha un match da recuperare. Milner si fa parare un rigore da Forster.

LO UNITED CADE, SCHERZETTO WENGER All'Emirates la prima occasione è per gli ospiti con Martial che, servito da Rooney, calcia di punta ma non sorprende Cech, bravo a mettere in angolo. Al 10' De Gea nega la gioia del gol a Ramsey deviando in corner il diagonale del giocatore dei Gunners. L'Arsenal torna a farsi vedere in avanti al 34’ con una gran botta da fuori di Oxlade-Chamberlain respinta dal portiere dello United. Al rientro dagli spogliatoi l'Arsenal sblocca l'incontro: al 54' Xhaka lascia partire un destro violento da fuori area che, deviato sensibilmente dalla schiena di Herrera, supera De Gea e si infila in rete. Al 57' i Gunners raddoppiano con un colpo di testa vincente di Welbeck sul cross di Oxlade-Chamberlain. La squadra di Mourinho non riesce a reagire e sfiora la rete solo in pieno recupero con un tiro del debuttante McTominay parato da Cech. Resta così apertissima la corsa alla Champions: l'Arsenal, sesto a 63 punti, è a -2 dallo United e a -6 dal City ma ha una gara in meno rispetto alle due squadre di Manchester. Il Liverpool, terzo a quota 70, ha addirittura due partite in più dei ragazzi di Wenger.

MILNER SBAGLIA DAL DISCHETTO: SPRECO LIVERPOOL Klopp schiera il suo Liverpool con il tridente composto da Firmino, Origi e Coutinho. Il Southampton risponde con Gabbiadini unica punta. I Reds faticano ad imbastire occasioni da gol nel primo tempo. Al 16' Firmino ruba palla al limite dell'area ma il suo destro trova l'opposizione di Yoshida. Il numero 11 brasiliano prova a farsi vedere anche al 34' quando calcia di prima intenzione da fuori area ma Forster si distende e blocca senza problemi. Al 64' l'arbitro Madley concede un rigore al Liverpool per un netto tocco col braccio di Stephens in area. Sul dischetto si presenta Milner che incrocia il destro ma trova la straordinaria risposta di Forster. L’ex giocatore del Manchester City sbaglia così il suo primo penalty con la maglia dei Reds dopo averne realizzati 12 su 12. Il Liverpool si rivede in avanti al 76' con una conclusione di Coutinho facile preda del portiere del Southampton. Klopp corre ai ripari ed inerisce Lallana e Sturridge al posto di Lucas Leiva e Origi. Proprio Sturridge ci prova all'81' con una conclusione dalla distanza che sfiora il primo palo. In pieno recupero sale nuovamente in cattedra Forster che compie un intervento miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Grujic. Il Liverpool spreca così l'opportunità di consolidare il terzo posto e si porta solo a +1 sul City che ha però una partita in meno. Southampton decimo con West Ham e Bournemouth a quota 42.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X