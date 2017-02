Premier, l'arbitro Cluttenburg saluta e va in Arabia Saudita

16 febbraio 2017

Il calciomercato non riguarda più solo i giocatori ma anche gli arbitri: Marck Clattenburg , uno dei migliori fischietti al mondo , saluta la Premier League e vola in Arabia Saudita dove lo attende una nuova avventura. La Federcalcio saudita si assicura così il 41enne direttore di gara che ha arbitrato la finale di Champions e quella degli Europei del 2016. Lo ha comunicato l'associazione degli arbitri inglesi.

Che il calcio europeo debba fare i conti con le irrinuncialbili offerte provenienti dall'Oriente è oramai appurato. Ma l'interesse dei nuovi ricchi del pallone non si posa solamente sui calciatori. In Arabia Saudita, ad esempio, hanno messo gli occhi sul miglior arbitro in circolazione che dice così addio alla Premier League. E' stata l'associazione degli arbitri inglesi a comunicare l'addio di Clattenburg al calcio britannico: "Auguriamo a Clattenburg tutto il meglio mentre prepara il suo passaggio alla Federcalcio saudita. Mark è un arbitro di grande talento ed è stato una grande risorsa per il calcio inglese e ci auguriamo sia fonte di ispirazione per coloro che vogliono iniziare la loro avventura come arbitri. Comprendiamo il fatto che questa per lui rappresenti un'opportunità estremamente interessante".



Come per i calciatori, così per i fischietti: le tentazioni e i richiami dell'Oriente rappresentano qualcosa a cui è difficile rinunciare. Nelle scorse settimane si era anche parlato della possibilità che Clattenburg andasse in Cina, l'altro grande impero del calcio planetario che a suon di milioni sta cercando di importare talenti dall'Europa e non solo.