Premier: il Tottenham batte il Crystal Palace e resta a -4 dal Chelsea

26 aprile 2017

Non cambia nulla in classifica dopo i recuperi infrasettimanali in Premier League : pur soffrendo il Tottenham vince 1-0 sul campo del Crystal Palace con un gol nel finale del danese Eriksen e sale a 78 punti, a -4 dal Chelsea di Conte che ieri aveva vinto contro il Southampton. Successo in volata anche per l' Arsenal che all'Emirates Stadium supera 1-0 il Leicester grazie all'autorete di Huth all'86'.

Il Tottenham soffre con tanta pressione addosso ma vince sul campo del Crystal Palace e tiene testa al Chelsea di Antonio Conte, capolista con 4 punti di margine sugli Spurs, battuti sabato scorso a Wembley nella semifinale di FA Cup. La squadra di Pochettino si impone 1-0 nel derby del sud di Londra, centra l'ottava vittoria di fila (non accadeva dal 1960) e arriva a 74 punti, un record per il club. Per ottenere il successo gli Spurs faticano, costruiscono tante opportunità ma non capitalizzano: in avvio di ripresa, al 57', Alli si divora un gol fatto a due passi dalla porta sul cross da destra di Walker. La rete partita arriva al 78' e la firma Christian Eriksen che riceve palla sui 30 metri, si coordina e fa partire un destro chirurgico che manda la sfera all'angolino.



Vince anche l'Arsenal di Arsene Wenger che, dopo aver conquistato la finale di FA Cup battendo il Manchester City ai supplementari, supera 1-0 il Leicester all'Emirates Stadium e resta in corsa per i posti Champions. Le Foxes partono meglio, Vardy e Mahrez impegnano Cech, poi prima dell'intervallo i Gunners sfiorano il vantaggio con Sanchez, fermato dalla traversa. Nel finale arriva il gol partita con un sinistro sporco di Monreal e la sfortunata deviazione col corpo di Huth che manda la palla in rete. In serata anche la vittoria del Middlesbrough che piega 1-0 il Sunderland con un gol dell'ex atalantino De Roon e tiene vive le speranze di salvarsi (Boro a -6 dal quart'ultimo posto).