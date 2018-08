Premier - Il Manchester City ne fa 6 all'Huddersfield, Mourinho invece affonda: United ko 2-3 a Brighton

19/08/2018

Ko inatteso e rovinoso per il Manchester United di Mourinho a Brighton. Nel primo tempo, i padroni di casa fanno sostanzialmente quello che vogliono, mettendo a ferro e fuoco la retroguardia dei Red Devils. I quali partirebbero anche discretamente, con una buona occasione per Lukaku, ma a metà frazione incassano il terribile uno-due firmato da Murray e Duffy, lasciati troppo liberi di colpire in area di rigore. Lukaku, poco dopo la mezz’ora, accorcia le distanze con un bel colpo di testa, ma poco prima dell’intervallo Bailly commette fallo in area permettendo a Gross di presentarsi dal dischetto per il 3-1. Mourinho cambia le carte in tavola subito dopo l’intervallo, con Lingard e Rashford che vanno a rilevare Andreas Pereira, poco convincente davanti alla difesa, e Mata. Ma il forcing dello United, sebbene insistito, è poco convinto, e partorisce in tutto il secondo tempo una sola vera grande occasione, targata Pogba. Matthew Ryan però fa gli straordinari e nega il gol al francese, per il resto il solido 4-4-1-1 del Brighton corre tutto sommato davvero pochi rischi, per una vittoria importante e prestigiosa. Vale solo per gli almanacchi il rigore trasformato da Pogba al 95’.



Già tre punti di ritardo dunque per Mourinho rispetto al Manchester City di Guardiola, che maramaldeggia all’Etihad Stadium contro l’Huddersfield. Senza De Bruyne infortunato e con Sterling ancora a corto di condizione, Citizens con un 3-4-1-2 con David Silva e Gundogan interni di centrocampo e Bernardo Silva alle spalle della coppia Aguero-Gabriel Jesus. L’Huddersfield, dopo il debutto contro il Chelsea, vive un’altra brutta giornata e in 35 minuti incassa tre reti dal duo sudamericano. Realizzazioni di grande fattura da parte di Aguero al 25’ e di Gabriel Jesus al 31’, al minuto 35 è anche il portiere Ben Hamer a metterci del suo con un intervento assolutamente difettoso. Prima dell’intervallo, Stankovic riduce il passivo, ma nella ripresa grandina nuovamente sugli ospiti. David Silva, al 48’, pennella una punizione magistrale, quindi, al 75’, Aguero realizza la terza marcatura personale portandosi il pallone a casa. La pessima giornata dell’Huddersfield si chiude, a sei minuti dalla fine, con l’autorete di Kongolo che scrive il 6-1 finale, ma le reti per i Citizens sarebbero potute essere ancora di più. Risposta autorevole di Guardiola a Sarri e Pochettino: aggancio a Chelsea e Tottenham in vetta a quota sei punti.



In testa, oltre al Bournemouth, c’è anche il Watford, vittorioso nell’altro match delle 14.30 in casa del Burnley. Inizio di gara scoppiettante, con il vantaggio Watford con Gray al terzo minuto e la risposta quasi immediata (6’) di Tarkowski. Burnley forse un po’ distratto dall’imminente playoff di Europa League contro l’Olympiacos, che subisce l’uno-due ospite a inizio ripresa, con Deeney (48’) e Hughes (51’) che realizzano un 3-1 pesante per la seconda vittoria di fila.