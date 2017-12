Premier - Il City è inarrestabile, rallenta il Chelsea Sterling, Danilo e due colpi di testa di Aguero stendono il Bournemouth. Reti inviolate per i Blues con l'Everton

23 dicembre 2017

Non rallenta la marcia del Manchester City, che nella 19ª giornata di Premier stende il Bournemouth conquistando la vittoria consecutiva numero 17 in campionato. Il 4-0 per Guardiola arriva grazie a due colpi di testa di Aguero (27' e 79'), Sterling (53'), e Danilo (85'). Nel lunch match il Chelsea ha fallito il momentaneo aggancio al secondo posto dello United, solo 0-0 per i Blues contro l'Everton a Goodison Park.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH 4-0 Non concede sconti il City che prosegue il volo solitario in vetta alla classifica di Premier League. Nulla da fare per il Bournemouth, ancora a secco di vittorie a Manchester nella sua storia e reduce da passivi pesanti negli ultimi scontri con i Citizens. La squadra di Guardiola non carbura nei primi minuti e gli ospiti provano il colpo a sorpresa con Stanislas che manca di poco lo specchio della porta. È l'unico acuto prima dell'assolo dei Citizens: Walker prova a rompere gli equilibri trovando la respinta della difesa del Bournemouth, poi Aguero spara alto da posizione defilata e Fernandinho manca l'appuntamento con il gol colpendo di testa dal cuore dell'area di rigore. Otamenti fa le prove generali per il vantaggio costringendo Begovic ad allungarsi sotto la traversa. Al 27' Fernandinho taglia in due l'area con un cross trovando Aguero libero di colpire di testa per il gol che spezza l'equilibrio. Il ritmo dei Citizens non è incalzante. De Bruyne cerca il raddoppio con il mancino, ma nel finale di primo tempo è il Bournemouth a crederci di più provandoci con Cook e Ibe che non riescono, però, a impensierire Ederson. Nella ripresa il City macina ancora gioco e al primo vero affondo mette in ghiaccio la partita: al 53' Aguero trova il corridoio per servire Sterling, il tiro di destro in corsa non lascia scampo a Begovic. Sterling si conferma la bestia nera del Bournemouth segnando per la settima volta in cinque presenze contro i Cherries. I ritmi si abbassano, il City cerca il tris con De Bruyne che manda di molto al lato, poi lo trova con il secondo gol di Aguero, ancora di testa, che al 79' sfrutta l'assist di Silva. Nel finale c'è tempo per il poker calato da Danilo all'85' con un mancino sul primo palo che fissa il risultato sul 4-0.

EVERTON-CHELSEA 0-0 Il Chelsea di Conte a Goodison Park va a caccia dell'aggancio momentaneo al secondo posto sul Manchester United. L'Everton dimostra però di aver cambiato marcia dall'arrivo di Allardyce in panchina e, grazie anche a un super Pickford, riesce a rallentare i Blues che devono accontentarsi di un pari a reti inviolate fallendo l'aggancio. Il Chelsea parte subito con il piede premuto sull'acceleratore e cerca il vantaggio con Pedro al primo affondo, la conclusione dal limite però termina di poco fuori.



Kantè si scatena e va al tiro due volte in pochi minuti trovano la retroguardia dell'Everton sempre pronta. Jagielka salva l'Everton evitando la beffa sulla linea di porta per due volte, poi le conclusioni di Alonso, Bakayoko e Willian confermano il dominio territoriale dei Blues senza però riuscire a sbloccare la partita. Nella ripresa la musica non cambia, l'Everton sembra essere costantemente alle corde ma non va mai al tappeto. Come nel primo tempo è ancora Pedro a suonare la carica, ma Pickford dice di no. I padroni di casa sembrano aver trovato la giusta compattezza nelle retrovie e l'assedio del Chelsea inizia a portare meno occasioni da rete.



Prova a spezzare l'equilibrio Hazard con un mancino che trova una deviazione prima di terminare in porta. Willian sbaglia ancora la mira e non impensierisce Pickford, poi Williams rischia di regalare il gol del vantaggio ai Blues sfiorando una clamorosa autorete venendo salvato dalla traversa. È il brivido più grande per l'Everton, che nei minuti finali subisce la foga del Chelsea mantenendo, però, la porta inviolata. Termina 0-0, con il Chelsea che rallenta dopo due vittorie consecutive e l'Everton che agguanta il sesto risultato utile consecutivo in Premier.

