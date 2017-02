Premier: il Chelsea rallenta, il Leicester sprofonda

12 febbraio 2017

Primo tempo divertente a Burnley ed è il Chelsea a iniziare col piede giusto. Dopo avere sfiorato il gol al 6' con un diagonale a colpo sicuro di Hazard respinto da Heaton, i Blues sbloccano il risultato un minuto dopo: travolgente discesa di Moses sulla destra, palla in mezzo per Pedro che controlla e va a segno con un preciso diagonale di destro che finisce nell’angolino basso. Ma il Burnley, che in casa è reduce da cinque vittorie di fila e non perde dallo scorso 26 novembre quando venne battuto 3-1 dal Manchester City, riordina le idee e trova il pareggio al 24' con Brady , che sorprende Courtois con un fantastico sinistro a giro su punizione dai venti metri: palla sotto l'incrocio e 1-1. La squadra di Dyche si fa ancora pericoloso con un paio di conclusioni di Lowton e Gray, ma Courtois è attento. Scampato il doppio pericolo, il Chelsea avrebbe tutto il tempo per tentare di vincere la partita, ma Diego Costa e compagni non sono nella loro migliore giornata e, fatta eccezione per un destro di Azpilicueta di un soffio a lato, il Burnley non corre grossi rischi e conquista un punto meritato.

RANIERI PERDE ANCORA

Reduce da quattro sconfitte consecutive in Premier, ma con la soddisfazione di avere centrato in settimana gli ottavi di Fa Cup, il Leicester scende in campo al Liberty Stadium con la consapevolezza che un altro passo falso potrebbe avere conseguenze pesanti in classifica. Lo Swansea, dal canto suo, con una vittoria riuscirebbe a portarsi a +4 sulla zona retrocessione. Il risultato si sblocca al 36' e sono i gallesi di Clement a colpire: torre di Federico Fernandez e mezza rovesciata al volo di Mawson che, in piena area, trafigge Schmeichel. Il gol è una mazzata psicologica per la squadra di Ranieri che, proprio allo scadere del primo tempo, incassa anche il 2-0: apertura di Sigurdsson per Olsson che entra in area dal vertice sinistro, prende la mira e batte Schmeichel con un potente diagonale rasoterra sul primo palo. La reazione del Leicester non arriva anche perché le Foxes sembrano a corto di fiato oltre che di idee. Ma al 63' la palla buona capita sui piedi di Slimani che, servito da Mahrez, spara addosso a Fabianski in uscita sprecando la chance di riaprire la partita. Lo Swansea non rischia più nulla e il Leicester deve fare i conti con l'ennesima sconfitta di una stagione sempre più complicata: il terz'ultimo posto rimane distante un solo punto e la vittoria in Premier manca addirittura dal 31 dicembre scorso. Peggio di così, per Ranieri, il nuovo anno non poteva proprio cominciare.