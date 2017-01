Premier: il Chelsea non si ferma più, il Bournemouth si inchina

26 dicembre 2016

Il Chelsea di Antonio Conte non si ferma più e, contro il Bournemouth , conquista la 12esima vittoria consecutiva (record per il club). Nel Boxing Day i Blues vincono 3-0 la sfida di Stamford Bridge , valida per la 18esima giornata di Premier League grazie alla doppietta di Pedro (un gol per tempo) e al rigore trasformato da Hazard nella ripresa. Con questa vittoria il Chelsea resta saldamente al comando della classifica volando a 46 punti.

A Stamford Bridge il Chelsea, orfano degli squalificati Kanté e Diego Costa, si affida al tridente leggero composto da Willian, Hazard e Pedro come 'falso nueve'. I Blues sono spietati e, dopo un buon avvio di gara, passano in vantaggio al 24' con Pedro che controlla la sfera in un fazzoletto e la mette sotto la traversa con un sinistro potente e preciso dal limite dell'area. Il Bournemouth non ci sta e sfiora il pari al 27' con una gran tiro a botta sicura di Wilshere rimpallato all'ultimo da Azpilicueta. Si va così negli spogliatoi con il Chelsea avanti di una rete.



A inizio ripresa la squadra di Conte chiude virtualmente il match grazie ad Hazard che trasforma il rigore del 2-0, concesso per un fallo di Francis ai suoi danni. Al 59' Moses sfiora il tris con un tiro dal limite che esce di un soffio a lato. Gli ospiti tornano a farsi vedere in avanti al 73' con un tentativo di Afobe, sul quale Courtois si supera. Nel finale Pedro sigla la doppietta personale concludendo in rete (con deviazione decisiva di Cook) un contropiede velenosissimo. E' il 12esimo successo di fila per il Chelsea che batte il precedente primato del club di 11 affermazioni consecutive stabilito sotto la guida di Guus Hiddink tra la fine del campionato 2008/09 e l'inizio del torneo successivo, poi eguagliato il 14 dicembre scorso proprio da Conte contro il Sunderland. In Premier il record storico appartiene all'Arsenal con 14 vittorie di fila ottenute tra il campionato 2001/02 e il 2002/03.