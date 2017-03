Premier, Ibra-United: in arrivo il rinnovo fino al 2019

2 marzo 2017

Quando ha deciso di abbandonare Parigi per accettare la corte di Josè Mourinho, Ibra lo ha fatto con l'intento preciso di lasciare un segno anche in un club storico e prestigioso come lo United. E lo svedese a 35 anni si dimostra ancora decisivo come pochi, basti pensare alla doppietta con cui in finale di Coppa di Lega ha permesso ai Red Devils di battere il Southampton di Gabbiadini: trofeo in bacheca per il Manchester, il 32esimo personale di Zlatan, e 26esima rete messa a segno con la nuova maglia. Come spesso accade, i numeri sono dalla sua parte. Con Mourinho il rapporto è davvero "speciale" e allora Ibra, che continua a offrire prestazioni da top player, sta seriamente pensando di prolungare la sua permanenza in terra britannica.



Al suo arrivo la scorsa estate, l'accordo con lo United parlava di un'intesa annuale ma nel contratto è presente una clausola che, entro 12 mesi dalla firma, gli consentirebbe di prolungare fino al 2019. Altri due anni, quindi. Almeno stando a quanto riporta il sito del Daily Mail, secondo cui nelle prossime settimane sarebbe in programma un incontro tra l'agente di Ibra, Mino Raiola, e la dirigenza del club proprio per discutere i dettagli di un prolungamento che dovrebbe trovare tutti concordi e che allontanerebbe definitivamente le voci di un possibile trasferimento di Zlatan nella ricca Cina o nella ambiziosa Napoli, con buona pace dei nuovi paperoni del calcio mondiale e dei sogni di De Laurentiis.