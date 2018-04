Premier: Ibra mette l'Arsenal nel mirino

10 ottobre 2017

A sei mesi dal terribile infortunio al ginocchio patito contro l'Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic scalpita e avrebbe fissato la data del suo possibile rientro: il 2 dicembre in occasione del match di campionato in casa dell' Arsenal . L'attaccante svedese, 36 anni, si è ripreso più rapidamente del previsto e un suo ritorno in campo prima di Natale non è più un'utopia. Lo riporta il tabloid britannico 'Mirror'.

Mentre solo una settimana fa il medico che lo ha operato a Pittsburgh per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro ha tirato il freno il mano ("come medico voglio vederlo rientrare in maniera lenta, cioè dovrebbe rientrare solo quando è completamente guarito ed è in forma per giocare" le parole di Freddie Fu), Ibra scalpita e punta a tornare in campo prima di Natale.



Obiettivo il big match con l'Arsenal del 2 dicembre. "Mi sono allenato ogni giorno dall'operazione in poi. Non c'è stata vacanza", ha dichiarato Ibra poco tempo fa -. E' una nuova sfida ma sono forte mentalmente e quando mi concentro su un obiettivo nulla può fermarmi". I tifosi dei Red Devils possono sognare...