Premier: fortino United, derby pari col City

27 aprile 2017

Il 174esimo derby di Manchester tra City e United, il terzo in stagione, vede i padroni di casa di Guardiola schierarsi in campo col solito Aguero di punta sorretto dalla qualità di Sanè, Sterling, De Bruyne e Yayà Tourè, mentre i Red Devils, alla prima senza Ibrahimovic, replicano con Rashford in attacco affiancato dal veloce Martial e dal talento di Mkhitaryan, mentre in difesa è confermato Darmian a sinistra. Il match vede il City dominare nel possesso palla e nel numero di occasioni, anche se le più pericolose sono soltanto due: al 9' palla bassa in mezzo da destra, Aguero devia di prima intenzione ma mette sull'esterno del palo, mentre al 36' l'ex laziale Kolarov riesce a sfondare centralmente e scaricare un sinistro a pelo d'erba che De Gea disinnesca in angolo. Due anche le opportunità per il Manchester United: al 23' Martial crossa da destra, Bravo smanaccia male ma poi è attento sulla conclusione di Mkhitaryan, poi al 45', a tempo scaduto, Ander Herrera si libera sul secondo palo sul cross da punizione di Rashford ma mette clamorosamente sul fondo. All'intervallo è 0-0 all'Etihad Stadium.



Nella ripresa la musica non cambia, è sempre la formazione di Guardiola a gestire il pallone e in avvio si rende pericolosa con Sterling e Aguero che però trovano pronto un attento De Gea. Lo United non riesce mai a ripartire ma anche per il City gli spazi si restringono. Dopo la mezz'ora il match si fa più spezzettato: Bravo si fa male e viene rimpiazzato da Caballero, poi all'84' lo United resta in dieci. Ingenuo Fellaini che si becca il primo giallo per un tackle su Aguero, poi va allo scontro col Kun e lo colpisce con una testata. A questo punto Guardiola si gioca il tutto per tutto e manda in campo Gabriel Jesus: proprio il baby fenomeno brasiliano al 91' realizza di testa su cross di Aguero ma l'arbitro annulla correttamente per fuorigioco. I 7 minuti di recupero sono un assedio del City ma De Gea non corre alcun pericolo e Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per il pareggio, il 13esimo in campionato. In classifica il City sale a 65 mentre lo United si porta a 64: terzo resta il Liverpool a 66 ma i Reds hanno una gara in più delle due di Manchester; sesto c'è l'Arsenal a 60 che ha addirittura due partite in meno.