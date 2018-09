Premier, favola Watford: Tottenham rimontato e primo posto, risorge il Manchester United Gli Hornets vincono 2-1 e raggiungono Chelsea e Liverpool in vetta. I Red Devils passano 2-0 a Burnley. Vince l'Arsenal Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/09/2018

Vittoria in rimonta per il Watford, che piega 2-1 il Tottenham. Vantaggio Spurs al 53' con un'autorete di Doucourè. Reazione dei padroni di casa, che pareggiano con Deeney al 69' e ribaltano la situazione con Cathcart al 76'. Hornets in vetta a quota 12 con Liverpool e Chelsea. Vince anche il Manchester United, 2-0 fuori casa sul Burnley (Lukaku 27' e 44'), Hart para un rigore a Pogba. L'Arsenal passa 3-2 a Cardiff. Seconda vittoria di fila per Emery: i Gunners salgono a quota 6 punti.

CARDIFF-ARSENAL 2-3 Dopo la prima vittoria in campionato con il West Ham, Emery cerca risposte in casa del Cardiff neopromosso. I Gunners però sembrano distratti e ancora con tante cose da registrare: Cech con un disimpegno errato spalanca la porta ad Arter che manda alto. L’Arsenal capisce di doversi svegliare e quando affonda non fa fatica a creare problemi alla difesa avversaria. Etheridge salva per due volte in pochi minuti su Ramsey ma non può nulla sul colpo di testa di Mustafi all’11’. A quel punto i londinesi provano a gestire, rendendosi ancora pericolosi (palo di Lacazette), ma concedono troppo al Cardiff, che ha altre due palle gol clamorose con Ralls e Reid, prima di trovare il pari con Camarasa un attimo prima della pausa.



Nella ripresa, riparte all’attacco l’Arsenal, che trova il nuovo vantaggio con Aubameyang, vistosi solo a tratti nel corso della partita. Ma il Cardiff, che prima della gara odierna non aveva ancora segnato in campionato, non si arrende e trova addirittura la seconda rete, pareggiando nuovamente con Ward, bravo a insaccare di testa su un cross proveniente dall’esterno. Si mette male per la squadra di Emery, che però trova la forza di riprovarci e di vincerla, grazie a uno spunto di Lacazette, forse il più brillante del reparto offensivo dei Gunners. Non è finita, tuttavia, perché l’Arsenal rischia di farsi riprendere per la terza volta nel recupero, con Morrison che va vicinissimo al clamoroso 3-3, senza trovarlo. Londinesi a quota sei, che possono guardare al prosieguo con un po’ più di fiducia, ma dovranno ancora migliorare. Resta a quota due punti invece il Cardiff, nonostante una prova gagliarda.

WATFORD-TOTTENHAM 2-1 Derby di gran lusso a Vicarage Road, con Watford e Tottenham ancora a punteggio pieno che si contendono il primato. In tribuna anche Elton John, tifoso d’eccezione degli Hornets. Gara davvero molto equilibrata, possesso favorevole agli Spurs come prevedibile, ma il Watford di Javi Gracia tiene benissimo il campo. Il Tottenham crea poco, giusto una palla gol di testa per Alli fuori di poco e un’uscita di Foster su Lucas Moura. Eriksen e Kane si vedono davvero poco, lo 0-0 all’intervallo è logica conseguenza. Nella ripresa, il Watford abbassa l’intensità e il Tottenham ne approfitta immediatamente. Anche se il gol dell’1-0 è piuttosto casuale: la difesa del Watford pasticcia, Lucas Moura rimette in mezzo una palla che rimbalza su Doucourè, infilandosi nell’angolino. L’autorete scuote improvvisamente il Watford che recupera grinta e si getta in avanti. Un’altra carambola, in area Spurs, è stavolta favorevole alla difesa, con Alderweireld che sfiora l’autorete ma è graziato dalla traversa. La pressione però porta i suoi frutti e Deeney pareggia di testa. Un’altra palla inattiva porta quindi al ribaltone firmato Cathcart per il 2-1 Hornets. Nel finale, l’unico segno di vita di Kane è una palla gol sciupata malamente di testa. Pochettino perde il primato, Javi Gracia e il Watford invece volano.

BURNLEY-MANCHESTER UTD 0-2 Nell’altra gara delle 17, vittoria per il Manchester United, che risorge sul campo del Burnley. Atteggiamento dei ‘Red Devils’ completamente diverso rispetto alle ultime uscite e predominio marcato fin dai primi minuti. Subito due buone chances per Lingard, quindi sale in cattedra Lukaku, che nella seconda metà del primo tempo buca due volte Joe Hart e in una terza occasione potrebbe segnare ancora, ma l’ex portiere della nazionale inglese si salva. Nella ripresa, altra opportunità clamorosa per il 3-0, ma Pogba si fa parare un rigore da Hart. Subito dopo, lo United si complica la vita: rosso diretto per Rashford e ultimi venti minuti in dieci uomini. Il Burnley si sveglia e attacca a tambur battente, ma un paio di interventi da fenomeno di De Gea aiutano Mourinho a centrare una vittoria fondamentale. United a quota 6 punti, dopo gli ultimi due ko consecutivi.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X