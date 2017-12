Premier: Ederson salva il City, 0-0 col Crystal Palace

31 dicembre 2017

Per la capolista consueto schieramento offensivo: tridente con Sané, Gabriel Jesus e Bernardo Silva e mediana tutta fantasia e talento con Gundogan, Fernandinho e De Bruyne. Dall’altra parte i padroni di casa allenati da Roy Hodgson si presentano in attacco con Benteke e Zaha. Le emozioni più forti della prima frazione di gioco, però, non arrivano dalle occasioni da gol. A dare i brividi sono due infortuni: il primo capita al capitano del Crystal Palace, Scott Dann, che nel tentativo di fermare De Bruyne si infortuna al ginocchio destro: trasportato fuori in barella, al suo posto subentra Martin Kelly. Pochi minuti dopo è il City a dover rinunciare a Gabriel Jesus per infortunio, sempre al ginocchio, dentro il Kun Aguero per il brasiliano che lascia il campo in lacrime. Venendo alla cronaca del match: al 2’ tentativo di Bernardo Silva che mette al lato con il sinistro, il Crystal Palace ci prova con Benteke (9’) che a porta vuota colpisce Mangala che salva il City e con Van Aanholt (13’) che col mancino mette i brividi a Ederson. Al 28’ Aguero si accentra e col destro ci prova da fuori area, la sua conclusione viene deviata e si stampa sul palo alla destra di Hennessey.



Nella seconda frazione di gioco al 47’ De Bruyne conquista una punizione dai 25 metri sulla destra, ma il belga centra in pieno la barriera. Al 57’ ci pensa Gundogan a provarci ma il suo destro a giro sul secondo palo finisce fuori di un soffio. Proprio Gundogan subito dopo viene richiamato in panchina da Guardiola, al suo posto entra Sterling. Al 60’ un colpo di testa di Aguero finisce tra le braccia di Hennessey. Al 63’ occasionissima per il City con Sané che da due passi centra in pieno Hennessey che salva ancora i suoi. Al 69’ ci prova ancora De Bruyne dal limite, conclusione centrale. La migliore occasione, però, capita al Crystal Palace con Townsend che da centro area, a porta spalancata, con il sinistro calcia alto sprecando un’opportunità d’oro. Risposta al minuto 81 con De Bruyne che con il destro, da centro area, vede la sua conclusione fermata da un salvataggio della difesa locale. Al 90’ ecco l’emozione più grande con Sterling che mette giù Zaha in area del City e per l’arbitro è calcio di rigore per il Crystal Palace: dal dischetto si presenta Luka Milivojevic ma la sua conclusione, centrale, viene intercettata da Ederson che salva la capolista. Nel recupero altro infortunio, stavolta è De Bruyne a lasciare il campo in barella e al 96’ l’ultima emozione con una punizione di Yaya Touré intercettata dalla barriera. Al triplice fischio si ferma a 18 la serie di vittorie consecutive in campionato della squadra di Guardiola, che vola comunque a +14 sul Chelsea secondo in classifica e +15 sullo United terzo.