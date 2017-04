Premier: delusione United, pari con lo Swansea

30 aprile 2017

Mezzo passo falso per il Manchester United che fa 1-1 ad Old Trafford contro lo Swansea e centra il secondo pareggio consecutivo, addirittura il decimo in casa. La squadra di Mourinho, senza Pogba e lo squalificato Fellaini, oltre ovviamente a Ibrahimovic, fatica in avvio e al 14' si salva con un gran guizzo di De Gea su tiro ravvicinato dell'ex juventino Llorente; poco dopo la replica dei Red Devils che falliscono una buona chance con Lingard, servito in area da Martial. Prima dell'intervallo si sblocca il match: l'arbitro assegna un dubbio rigore per un intervento in uscita di Fabianski su Rashford e Rooney trasforma il penalty per l'1-0. Nella ripresa il Manchester United tiene in mano il pallino del gioco ma non riesce a rendersi pericoloso e al 61' perde Bailly per infortunio, sostituito da Darmian che va a comporre una coppia centrale improvvisata con Blind. Anche lo Swansea opera dei cambi e al 79', un po' a sorpresa, trova l'1-1: lo firma l'islandese Sigurdsson con una splendida punizione che scavalca la barriera e lascia di sasso De Gea. Nel finale Mourinho mette Mkhitaryan, Lingard impensierisce Fabianski ma il punteggio non cambia più. Lo United aggancia il City al quarto posto a 65 punti mentre lo Swansea si porta a 32, a -2 dalla zona salvezza dove c'è l'Hull City.