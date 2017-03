Premier: crollo Arsenal, il Chelsea vede il titolo

18 marzo 2017

Terza vittoria di fila per il Chelsea di Antonio Conte che passa 2-1 sul campo dello Stoke City e ipoteca la Premier, avendo 13 punti di vantaggio su Tottenham e Manchester City. I Blues passano al 13' con Willian che sorprende il portiere Grant con una punizione velenosa da posizione defilata. Poi, dopo che viene salvato sulla linea un tiro a botta sicura di Marcos Alonso, al 38' lo Stoke fa 1-1 col rigore di Walters per fallo in area di un ingenuo Cahill. Nella ripresa il Chelsea alza il ritmo, si rende pericoloso ancora con Alonso e poi con Pedro, poi all'87' arriva il 2-1 di Cahill : su azione di calcio d'angolo, il difensore è il più lesto a raccogliere una palla vagante e a spedirla sotto la traversa, facendosi perdonare per l'errore sul rigore. Nel recupero Grant nega a Loftus-Cheek il possibile 3-1, poi lo Stoke resta in dieci al 95' per il rosso a Bardsley.

NOTTE FONDA ARSENAL, CHAMPIONS A RISCHIO

Al The Hawthorns è il Wba a passare un po' a sorpresa in vantaggio al 12' con un colpo di testa vincente di Dawson sul corner messo al centro da Chadli. L'Arsenal risponde tre minuti dopo con una magia di Sanchez che controlla in area la sfera, salta un avversario e calcia in rete sotto la traversa. I padroni di casa ci provano ancora al 31' con un destro di Rondon di poco a lato. Walcott ha subito dopo una clamorosa occasione al termine di una mischia in area ma il suo tiro viene respinto sulla linea da un difensore. Nel finale di frazione Wenger è costretto a sostituire l'infortunato Cech con il secondo portiere Ospina. A inizio ripresa il tecnico del Wba, Tony Pulis, inserisce Robson-Kanu e la scelta risulta indovinata: al 56' l'attaccante gallese si avventa sulla respinta di Ospina e deposita il pallone in rete a porta vuota. Al 77' i padroni di casa calano addirittura il tris con un altro colpo di testa di Dawson sull'angolo battuto da McClean. E' l'ultima emozione di un match giocato decisamente male dall'Arsenal che ora rischia di vedere sfumare le speranze di conquistare un posto in Champions per la prossima stagione. I Gunners restano a -5 dal quarto posto del Liverpool che ha però una gara in più. Il Wba, invece, può far festa e sale a quota 43 in classifica.