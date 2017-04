Premier, Conte: "Quello con Mou è solo un conflitto sportivo"

14 aprile 2017

Conte cerca di minimizzare i contrasti in stagione avuti con Josè Mourinho, di nuovo avversario domenica all'Old Trafford. Lo Special One lo ha tirato in ballo per il presunto stile ultradifensivo e Conte gli risponde così: "Non devo commentare nulla, ha vinto molto con questa squadra, questo club ha sempre mostrato grande rispetto per il suo passato e io ho grande rispetto per la sua storia in questo club".



"Quella con lo United è una partita molto importante - aggiunge il manager - se riusciamo a prendere i tre punti faremo un altro grande passo per il titolo. Non so se sia un buon momento per affrontare il Manchester, credo sia difficile stabilirlo a questo punto della stagione. Penso comunque che sia una partita come un'altra, dove sono in palio tre punti importantissimi. Affronteremo una squadra molto forte, fisicamente e tecnicamente, che vuole qualificarsi per la prossima Champions e lotterà per arrivare fra le prime quattro".



Il Chelsea ha già battuto due volte lo United in questa stagione, l'ultima in FA Cup al termine di una gara dove Conte si lamentò dei falli su Hazard. "Mi aspetto una partita durissima per entrambe le squadre, il risultato è molto importante per noi e per loro, ma non mi sono preparato per altre situazioni. Quali giocatori dello United troverebbero spazio nel Chelsea? Io penso che i miei calciatori sono i migliori al mondo, lo United ha grandi giocatori ma io mi tengo i miei".