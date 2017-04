Premier: colpo Leicester, l'Hull ferma il Southampton

29 aprile 2017

Dopo il ko contro l'Arsenal, il Leicester torna al successo battendo 1-0 in trasferta il West Bromwich Albion (al quarto ko consecutivo) con un gol di Vardy. Le Foxes si portano all'undicesimo posto in classifica con 40 punti, uno in meno del Southampton che non va oltre lo 0-0 in casa con l'Hull City. Nel finale Tadic sbaglia un rigore. Il Bournemouth vince 1-0 sul campo del Sunderland, che retrocede, grazie a King. Stoke-West Ham 0-0.