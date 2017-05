Premier: colpo Arsenal, sorpasso allo United

10 maggio 2017

L' Arsenal resta in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione grazie al successo per 2-0 sul campo de Southampton nel recupero della 26esima giornata di Premier. Decisivi i gol nella ripresa di Sanchez e Giroud per permettere ai Gunners di centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque gare e salire al quinto posto a 66 punti, a +1 sul Manchester United, a -3 dal City e a -4 dal Liverpool (ha una partita in più).

Al Saint Mary's l'Arsenal, reduce dal successo per 2-0 sul Manchester United, fa visita al Southampton di Manolo Gabbiadini, titolare al centro dell'attacco, nel recupero della 26esima giornata di Premier League. Nella prima frazione i padroni di casa fanno qualcosa in più, al 31' Cech è bravissimo in uscita ad anticipare Gabbiadini, poi al 36' l'ex attaccante del Napoli conclude debole e al 42' il portiere ceco deve impegnarsi per alzare in angolo la botta di Redmond.



Per i Gunners una chance con Ramsey al 15' e poi al 37' la sostituzione di Chamberlain, infortunato, con Bellerin. Nella ripresa parte meglio l'Arsenal, preme con insistenza e al 60' trova il gol dell'1-0. Ozil trova Sanchez in area col filtrante, il cileno finta col destro, mette a sedere due avversari e poi realizza col sinistro: sono 20 i gol per lui, suo record personale in campionato dopo i 19 col Barcellona in Liga nel 2013-14. I Gunners non allentano la morsa, si rendono pericolosi con Bellerin e con una botta da fuori di Xhaka, poi all'83' Giroud, entrato da tre minuti, realizza il 2-0: Sanchez crossa sul secondo palo per Ramsey, torre al centro e incornata vincente del francese. E' un successo molto importante per la squadra di Wenger che sale in quinta piazza e resta in corsa per un posto in Champions League.