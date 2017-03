Premier: Chelsea spietato, anche il West Ham si inchina

6 marzo 2017

Conte si affida al tridente composto da Pedro, Diego Costa e Hazard. Nel West Ham spazio a Snodgrass, Lanzini e Feghouli alle spalle di Carroll. Dopo un avvio avaro di emozioni i Blues sono spietati e al 26' passano in vantaggio con un contropiede micidiale concluso da Hazard su assist di Pedro. I padroni di casa rispondono al 41' con Lanzini che arriva al tiro dal limite ma la sfera si spegne alta. Sul ribaltamento di fronte clamorosa occasione per il Chelsea con Randolph che si salva in extremis sul tiro a botta sicura di Moses al termine di un altro contropiede.



Passano appena 5 minuti nella ripresa e il Chelsea raddoppia con una deviazione sotto porta di Diego Costa su spizzata involontaria all'indietro di Obiang. Il gol del bomber brasiliano naturalizzato spagnolo ha il potere di addormentare l'incontro. Il West Ham appare sfiduciato e soltanto in pieno recupero riesce a trovare il gol della bandiera con Lanzini che infila Courtois con un destro preciso. Non c'è più tempo e il Chelsea può fare festa per la 21esima vittoria su 27 in campionato che permette di salire a 66 punti, +10 sul Tottenham. Il West Ham resta decimo con il Southampton a quota 33.