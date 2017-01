Premier: Chelsea inarrestabile, Arsenal secondo I Blues battono 2-0 l'Hull e salgono a +8 sui Gunners, vincenti 2-1 sul Burnley. Tonfo Leicester

22 gennaio 2017

Nel 22esimo turno di Premier prosegue il dominio incontrastato del Chelsea che batte 2-0 l'Hull City a Stamford Bridge grazie ai gol del rientrante Diego Costa e di Cahill. I Blues di Conte consolidano il primato con 8 punti di vantaggio sull'Arsenal che sconfigge 2-1 in extremis il Burnley grazie al rigore di Sanchez al 97'. Il Leicester di Ranieri crolla 3-0 sul campo del Southampton con reti di Ward-Prowse, Rodriguez e Tadic su penalty.

CONTE NON SBAGLIA UN COLPO Conte ripropone al centro dell'attacco Diego Costa dopo gli screzi degli scorsi giorni. L'attaccante risponde presente e in avvio di match sfiora il gol con un tiro che termina di poco a lato. Al 20' brutto scontro testa contro testa tra Mason e Cahill: il giocatore dell'Hull rimane stordito a terra e, dopo diversi minuti, viene trasportato fuori dal campo in barella. Alla ripresa del gioco Mguire impegna Courtois con un colpo di testa. Al minuto 41 rete annullata a Diego Costa, scattato in leggero fuorigioco. L'arbitro Swarbick concede 9 minuti di recupero e nel corso del settimo il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo mette dentro la rete numero 15 in campionato su cross di Moses. Il Chelsea va così negli spogliatoi in vantaggio 1-0.



A inizio ripresa Courtois salva il risultato sul destro di Meyler. Diego Costa sfiora la doppietta con una girata di prima intenzione respinta in corner da Dawson. Il Chelsea è sornione e all'81' raddoppia con un colpo di testa di Cahill su punizione messa in mezzo dal neo-entrato Fabregas. Tre minuti più tardi Jakupovic evita il 3-0 respingendo di piede il tiro a botta sicura di Diego Costa. Nella serata di festa del Chelsea c'è gloria anche per Courtois che difende la 13esima imbattibilità stagionale parando la conclusione incrociata di Niasse. I ragazzi di Conte volano così a 55 punti, 8 in più sull'Arsenal. L'Hull resta penultimo a quota 16.

LEICESTER, ALTRO KO Seconda sconfitta di fila, quarta nelle ultime sette gare per il Leicester che crolla a St. Mary's sul campo del Southampton. La squadra di Ranieri, senza Mahrez e Slimani, impegnati in Coppa d'Africa, si affida a Vardy e Okazaki ma a colpire per prima è la squadra di casa che al 26' trova l'1-0 con Ward-Prowse con un bel destro in diagonale da dentro l'area. Al 39' il Southampton raddoppia con Jay Rodriguez che insacca da pochi passi e per le Foxes è notte fonda. Nella ripresa il Leicester ha un'occasione con Morgan al 72' ma non la sfrutta e nel finale lo stesso Morgan regala un calcio di rigore ai padroni di casa che il serbo Tadic trasforma all'86' per il 3-0. In classifica il Southampton, che interrompe una striscia di 4 sconfitte, sale a 27 punti mentre la squadra di Ranieri resta ferma a 21 ed è a +5 sulla zona retrocessione. Le Foxes non vincono in trasferta dallo scorso aprile, ben 13 partite; inoltre i 21 punti in 22 gare sono il peggior inizio di sempre per il club campione in carica.

L'ARSENAL VINCE NEL RECUPERO Wenger si affida ancora una volta a Giroud come unica punta con 4 giocatori come Ozil, Ramsey, Iwobi e Sanchez alle sue spalle. Il primo tentativo è del tedesco con un tiro a giro deviato da Heaton. Il Burnley risponde con una conclusione di Barnes parata da Cech. Al 35' Koscielny svetta più in alto di tutti su angolo ma non centra lo specchio. Nel finale di frazione Sanchez salta secco Hendrick e scarica un destro a giro che lambisce il palo.



A inizio ripresa è ancora il Nino Maravilla ad impensierire la difesa ospite con un tiro dal limite che si alza di un soffio sopra la traversa. A sbloccare l'incontro per i Gunners ci pensa l'ex sampdoriano Mustafi con un colpo di testa preciso su angolo di Ozil. L'Arsenal resta in inferiorità numerica per il rosso diretto a Xhaka che commette un fallaccio su Defour. Gli ospiti ci credono e al 93' conquistano un rigore per un fallo di Coquelin su Vokes: dagli undici metri Gray conclude centrale e beffa Cech. Il match sembra destinato a terminare 1-1 con Wenger che viene espulso per proteste. Quattro minuti dopo però viene concesso un penalty anche all'Arsenal per un intervento sconsiderato di Mee su Koscielny, scattato in leggero offside. Dal dischetto Sanchez non sbaglia con il cucchiaio. Il cileno regala un successo di fondamentale importanza ai Gunners che salgono al secondo posto a 47 punti scavalcando in un sol colpo Liverpool e Tottenham.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X