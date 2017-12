Premier: Chelsea a valanga, bene anche il Liverpool

30 dicembre 2017

CHELSEA-STOKE CITY 5-0

Tutto facile per il Chelsea, che contro lo Stoke "mette in ghiaccio" la partita in appena 23 minuti, per poi gestire senza troppi patemi, allungando ancora nello scorcio finale. La squadra di Antonio Conte sblocca il match dopo appena tre minuti grazie a un colpo di testa di Rudiger, per poi allungare al 9' con un preciso destro dalla distanza di Drinkwater, che va a infilarsi sotto la traversa. Al 23' va a segno anche Pedro, che insacca nell'angolino basso per il 3-0. Lo Stoke non riesce a reagire e i “blues” iniziano a gestire l’ampio vantaggio. Nella ripresa, al 27’, Willian si procura e poi trasforma il rigore del 4-0, poi nel finale Zappacosta (entrato in campo nella ripresa) si toglie la soddisfazione del “timbro” personale, per il 5-0 che all’88’ chiude i giochi.



LIVERPOOL-LEICESTER 2-1

Fatica le proverbiali sette camicie, ma alla fine la spunta anche il Liverpool. Il Leicester sorprende subito la squadra di Klopp, passando in vantaggio già al 3' con una combinazione tra i suoi due uomini più rappresentativi: Mahrez imbecca Vardy, che con un destro sotto la traversa fa secco Karius. Superato lo shock, i Reds iniziano a spingere con insistenza, ma nonostante i tentativi di Salah, Firmino, Coutinho e Manè, all'intervallo gli ospiti sono ancora in vantaggio. Il Liverpool continua a premere anche in avvio di ripresa, vedendo premiati i suoi sforzi al 7', quando Manè serve Salah, che di sinistro non dà scampo a Schmeichel. Gli ospiti cercano di resistere e per un po' ci riescono, ma al 31' ancora Salah, stavolta servito da Milner, firma il gol del definitivo sorpasso.



LE ALTRE GARE

Una doppietta di Fraser (33’ e 89’) è fatale all’Everton, cui non basta un gol di Gueye (57’) sul campo del Bournemouth. Va persino peggio al Watford che, contro il fanalino di coda Swansea, si illude grazie al gol di Carrillo all’11’, resta avanti fino all’86’, ma poi incassa l’uno-due firmato Ayew-Narsingh (86’ e 90’) e finisce a mani vuote. Pareggi a reti inviolate, infine, sia per Huddersfield-Burnley che per Newcastle-Brighton.