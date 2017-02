Premier: Arsenal ok, il Liverpool si rialza I Gunners piegano l'Hull, i Reds stendono il Tottenham. Vincono lo United e il Southampton di Gabbiadini

11 febbraio 2017

Prosegue la corsa ai posti che valgono la Champions League. La 25esima giornata di Premier si apre col successo interno dell'Arsenal per 2-0 sull'Hull City, poi arriva la replica del Manchester United che supera con lo stesso risultato, 2-0, il Watford di Mazzarri. Si rialza il Liverpool che batte 2-0 il Tottenham ad Anfield. Colpo esterno del Southampton, 4-0 al Sunderland con doppietta per l'ex napoletano Manolo Gabbiadini.

ARSENAL-HULL 2-0 All'Emirates Arsenal subito pericoloso con un tiro a botta sicura di Ozil respinto sulla linea da Ranocchia. L'Hull risponde al 14' con un colpo di testa di Niasse parato da Cech. La gara è bellissima e Chamberlain sfiora il gol al 15' con una conclusione che lambisce il palo. Al 34' Sanchez porta in vantaggio i Gunners colpendo con la mano aperta la respinta corta di Jakupovic sul primo tentativo di Gibbs. Gli ospiti protestano ma il gol del cileno viene convalidato. A inizio ripresa si ripropone il duello tra Niasse e Cech e anche in questo caso il portierone dell'Arsenal ne esce vincitore. Al 55' l'Hull City chiede a gran voce l'espulsione diretta di Gibbs che travolge Markovic lanciato a rete: l'arbitro Clattenburg estrae semplicemente il giallo. Con gli ospiti tutti in avanti alla ricerca del pari l'Arsenal ne approfitta e al 91' conquista un calcio di rigore per il tocco di mano netto di Clucas che salva come può sulla linea il colpo di testa di Pereza. Il numero 11 dell'Hull viene espulso e dal dischetto Sanchez non sbaglia. L'Arsenal vince così 2-0 ed esce dalla crisi.

GABBIADINI, CHE DOPPIETTA Il Manchester United resta aggrappato al treno per i posti Champions grazie alla vittoria per 2-0 ad Old Trafford contro il Watford di Walter Mazzarri, un successo che porta a 16 il numero di risultati positivi in campionato per la truppa di Josè Mourinho. I Red Devils costruiscono diverse occasioni con Pogba e Ibrahimovic, poi trovano l'1-0 al 32' con lo spagnolo Mata che capitalizza l'assist di Martial. Nella ripresa, al 60', arriva il raddoppio firmato proprio da Martial che entra in area lanciato da Ibra e realizza sul primo palo. Poco prima il Watford si era reso pericoloso con una punizione dell'argentino Zarate, schierato da titolare come l'ex milanista Niang.



A proposito di ex della serie A, brilla Manolo Gabbiadini. L'ex attaccante del Napoli è protagonista con una doppietta nel 4-0 del Southampton sul campo del fanalino di coda Sunderland. Firma l'1-0 deviando col corpo il cross da sinistra di Bertrand al 30', poi al 45' si libera in area di due avversari e realizza col destro; nel finale i Saints dilagano con l'autorete di Denayer e il gol di Long. Nelle altre gare lo Stoke supera 1-0 il Crystal Palace col gol di Allena, Middlesbrough e Everton fanno 0-0 mentre il West Bromwich raggiunge il West Ham sul 2-2 in virtù del punto di McAuley al 94'.

LIVERPOOL-TOTTENHAM 2-0 Prima vittoria in Premier nel 2017 per il Liverpool che, dopo tre pareggi e due sconfitte, supera 2-0 il Tottenham ad Anfield. Un successo che ridà morale alla truppa di Klopp, a maggior ragione contro la seconda forza della classifica reduce da 11 risultati utili consecutivi. L'avvio è un dominio dei Reds, guarda caso il trascinatore è Sadio Manè, rientrato dalla trasferta in Coppa d'Africa col suo Senegal: al 16' proprio Manè sblocca il risultato realizzando a tu per tu con Lloris capitalizzando lo splendido lancio di Wijnaldum.



Poco dopo, al 18', ancora Manè fa 2-0 insaccando a porta vuota dopo che gli Spurs si erano salvati con due miracoli di Lloris su Lallana e Firmino. La migliore chance per il Tottenham del primo tempo ce l'ha Son al 26' ma il coreano si fa ipnotizzare da Mignolet che gli oscura la porta e respinge. La ripresa non regala particolari emozioni e così il Liverpool può tornare a festeggiare davanti al proprio pubblico dopo oltre 40 giorni. In classifica il Tottenham resta secondo a 50 punti, agganciato dall'Arsenal, mentre il Liverpool sale a 49 punti a pari del Manchester City, a +1 sullo United.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X