Premier: Arsenal e City danno spettacolo, all'Emirates è 2-2

2 aprile 2017

Un pareggio spettacolare che però, conti alla mano, serve poco a entrambe. All'Emirates Stadium il big match tra Arsenal e Manchester City finisce 2-2: la squadra di Guardiola, due volte in vantaggio con Sané e Aguero, viene raggiunta dalle reti di Walcott e Mustafi. Con questo pari il City fallisce il sorpasso al Liverpool e rimane quarto in classifica a -11 dalla capolista Chelsea, i Gunners sono sesti a -2 dallo United.

Avvio shock per l'Arsenal che al 5' è già sotto. Su un lungo lancio dalle retrovie Sané brucia in velocità Bellerin, mette a sedere Ospina e da posizione decentrata insacca col sinistro. Gunners in grave difficoltà e cinque minuti dopo De Bruyne sfiora il raddoppio con un gran tiro respinto dal palo: sulla ribattuta ci prova anche David Silva ma Ospina si salva. La squadra di Wenger resta a galla a e al 40' trova il pareggio un po' a sorpresa. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Mustafi che di testa, dal limite dell'area, mette un pallone interessante in mezzo: Walcott ci crede, vince un rimpallo con Clichy e trafigge Caballero mandando la palla nell'angolino basso.

L'equilibrio dura pochissimo perché due minuti più tardi il City rimette la freccia. Percussione centrale di De Bruyne il cui tiro viene respinto da Mustafi: la sfera arriva sui piedi di Silva che allarga per Aguero, destro secco del Kun e palla nel sacco. Si va al riposo con la squadra di Guardiola avanti 2-1, ma nella ripresa l'Arsenal tira fuori l'orgoglio e riesce a riacciuffare il pari per la seconda volta: corner dalla sinistra di Ozil e palla nel mucchio dove Mustafi anticipa tutti e incorna a rete. Il match si spegne col passare dei minuti e fino al 93' succede poco. Per il City è il terzo pari di fila in Premier, l'Arsenal torna a fare risultato dopo due ko consecutivi.