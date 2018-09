Premier League: vincono City, Arrsenal e Tottenham

29/09/2018

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 2-0

Come prevedibile, assedio fin dai primi minuti della squadra di Guardiola. Il Brighton in avvio regge discretamente, ma al 25’ incassa la rete di Sterling, imbeccato da Sanè. Occasioni ripetute, a cavallo dell’intervallo, per il raddoppio, che arriva al 65’ con una perla di Aguero, che realizza con un bel tiro dal limite. Il City va poi in controllo fino alla fine e guadagna il primato assieme al Liverpool.



HUDDERSFIELD-TOTTENHAM 0-2

Tottenham che domina fin dalle prime battute, ha diverse occasioni per segnare e concretizza quindi la sua superiorità con una doppietta del solito Harry Kane, che segna prima su azione (25’) e poi su rigore (34’). L’Huddersfield a quel punto reagisce d’orgoglio, colpendo una traversa con Depoitre prima dell’intervallo e costruendo qualche occasione nella ripresa per riaprirla, ma Gazzaniga, sostituto di Lloris, è sempre attento. Seconda vittoria di fila per gli Spurs, al quarto posto con l’Arsenal.



ARSENAL WATFORD 2-0

Derby di Londra vibrante ed equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra. Il più brillante nell’Arsenal è Lacazette, che va vicino al gol più volte, ma anche il Watford si rende pericoloso davanti. La ripresa vede, a sorpresa, gli ospiti più vicini al gol. Leno, che ha sostituito Cech tra i pali a fine primo tempo, deve intervenire più volte, per poi ringraziare il palo sulla conclusione a botta sicura di Success. Arsenal che soffre ma passa, all’81’, con una rete del solito Lacazette, con deviazione decisiva di Cathcart. Arriva anche il raddoppio, poco dopo, con Ozil (85’). Quinta vittoria di fila per i Gunners, che volano a 15 punti. Un solo punto in tre gare per gli Hornets, che perdono contatto dalle prime posizioni.



NEWCASTLE-LEICESTER 0-2

Il Newcastle ha bisogno di fare punti e prova a fare la partita, ma il Leicester è in un miglior momento di forma e passa al 30’ con un calcio di rigore trasformato da Vardy. Ripresa in cui la superiorità degli ospiti emerge con maggior chiarezza e Maguire, di testa, trova il meritato raddoppio (73’). 12 punti per le Foxes, in zona Europa, la squadra di Benitez rimane in ultima posizione insieme ad Huddersfield e Cardiff.



WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 2-0

Wolves che trovano un altro risultato positivo e si candidano a un campionato importante. La gara con il Southampton però è piuttosto difficile, i Saints rispondono colpo su colpo, anche dal punto di vista delle occasioni. La sblocca Cavaleiro, al 79’, con un gran tiro sotto la traversa. Arriva anche il raddoppio, poco dopo, di Castro Otto (87’). La neopromossa balza in settima posizione, insieme al Leicester



EVERTON-FULHAM 3-0

Gara quasi sempre in mano ai Toffees, ma il Fulham, prima dell’intervallo, ha la chance più clamorosa con Sesseignon, che colpisce la traversa. Nella ripresa, Sigurdsson fallisce un rigore, calciando a sua volta sulla traversa (52’). E’ il preludio ai gol dello stesso Sigurdsson (56’) e di Tosun (67’). C’è tempo anche per il tris, all’89’, ancora di Sigurdsson. Punti pesanti per l’Everton, che mette la zona retrocessione a sette punti.