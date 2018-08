Preliminari di Champions: vince il Psv

21/08/2018

BATE BORISOV-PSV EINDHOVEN 2-3 - Alla Borisov Arena di Barysaw, il Bate Borisov, più rodato visti i due turni preliminari già superati, parte subito forte e, dopo un gol annullato a Rios al 6’, al nono minuto trova la rete del vantaggio: assist di Filipovic per Tuominen, che con freddezza fa secco Zoet portando in vantaggio i bielorussi. Il Psv sbanda e al 18’ rischia di subire il secondo gol, ma stavolta Zoet è bravissimo nel neutralizzare la conclusione da ottima posizione di Ivanic. Scampato il pericolo, gli olandesi riescono a trovare il pareggio al 35’: Milunovic colpisce il pallone con un braccio in area, l’arbitro non ha dubbi e concede il rigore che Pereiro trasforma nell’1-1. E subito prima dell’intervallo il Psv sfiora persino la rete del sorpasso, ma il colpo di testa di de Jong è fermato dalla traversa. I legni dicono no al Psv anche in apertura di ripresa, quando Dumfries (54’) viene fermato dal palo. Al 61’ però il sorpasso arriva grazie a Lozano, che mira l’angolino basso e firma l’1-2. Il Psv sembra in controllo e sfiora il gol ancora con Bergwijn (67’). Ma all’88’ un errore difensivo regala a Hleb la palla del 2-2. Gioia che dura pochissimo, perché un minuto dopo male di testa fissa il 2-3.



BENFICA-PAOK SALONICCO 1-1 - Il Benfica sa di dover fare la partita, per arrivare al ritorno in Grecia in posizione di vantaggio, e parte con il piglio giusto: già al 6’ i portoghesi trovano il gol con Gerson Fernandes, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. A metà tempo (23’) è Pizzi a sfiorare il gol con una rasoiata che esce di un soffio alla sinistra della porta del Paok. Quattro minuti più tardi altra chance per Pizzi: stavolta è la traversa a dirgli di no. E’ il momento di Pizzi, che ci riprova anche al 29’ di testa, ma la mira è imprecisa. Il primo tempo sembra destinato allo 0-0, ma nel primo minuto di recupero un fallo in area di Mauricio induce l’arbitro a fischiare un rigore in favore del Benfica. Pizzi è freddissimo e regala l’1-0 ai portoghesi. A inizio ripresa Ferreyra sfiora il raddoppio ma il portiere si esalta. Paschalakis si ripete anche al 12’ su Grimaldo. Il Paok però è vivo e, dopo la traversa colpita da Varela al 75’, un minuto dopo Amr Warda trova la rete del pareggio. Il Benfica non ci sta e si fa vedere ancora all’86’ con Facundo Ferreyra e poi con Joao Felix in pieno recupero, ma finisce 1-1: al ritorno ai portoghesi servirà una piccola impresa.



STELLA ROSSA-SALISBURGO 0-0 - Finisce a reti inviolate la sfida dello stadio Rajko Mitic di Belgrado tra la Stella Rossa ed il Salisburgo. Partita non emozionante, con un primo tempo che, nonostante una supremazia territoriale dei padroni di casa, non ha riservato grandi occasioni. Un po’ più vivace la ripresa, con una prima chance al 57’ per la Stella Rossa con Stojkovic, il cui tiro è stato messo in angolo dal portiere ospite. Padroni di casa pericolosi anche al 70’ con Degenek, ma Stankovic è bravo a dirgli ancora di no. L’ultima chance per i serbi arriva proprio al 90’ con Simic, ma Stankovic chiude ancora la saracinesca.