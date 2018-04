Portogallo, Var annulla gol a Pepe

18 giugno 2017

Il Var è subito decisivo alla Confederations Cup. Nel corso della sfida tra Portogallo e Messico, l'arbitro Nestor Pitana ha annullato un gol ai campioni d'Europa. Al 20' Cristiano Ronaldo aveva colpito la traversa della porta difesa da Ochoa, poi c'era stata la ribattuta di Nani con intervento di Pepe . I portoghesi si sono abbracciati in massa per festeggiare il gol, ma il direttore di gara dopo diversi secondi di suspence ha annullato per fuorigioco, facendo segno con le dita di aver ricevuto l'aiuto tecnologico dei 'video referee'.

VAR PROTAGONISTA ANCHE IN CILE-CAMERUN

Var protagonista anche in Camerun-Cile, questa volta con qualche perplessità in più nell'esito finale. Tutto succede a fino primo tempo quando allo Spartak Stadium di Mosca, al minuto 46, un assist di Arturo Vidal libera nella'area degli africani Edu Vargas e l’attaccante ex Napoli controlla e mette in porta battendo Ondoa: d dopo il consulto del video durato circa un minuto l’arbitro annulla per fuorigioco, che dalle immagini in tempo reale non sembrava esserci e rivisto lascia ancora margine al dubbio.