Polemiche arbitrali in Spagna. Il Mundo Deportivo contro il Real: "15 punti in più"

13 marzo 2017

No, le polemiche arbitrali non sono il leit-motif esclusivamente del campionato italiano. Anche in Spagna, dove non si è ancora placata l'onda lunga delle lamentele del Psg per la direzione di gara di Aytekin nel 6-1 del Barcellona, monta la contestazione. Ad alimentare il fuoco delle polemiche la stampa catalana, in particolare il Mundo Deportivo, che ha pubblicato un vero e proprio dossier nel quale si cerca di dimostrare come il Real Madrid sia stato nettamente favorito durante la Liga a sfavore del Barcellona, penalizzato in più di una circostanza.