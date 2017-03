Pogba compie 24: il video-omaggio della Juve

15 marzo 2017

Le loro strade si sono separate in estate, ma i grandi amori sebbene passino rimangono per sempre nel cuore. E' il caso del legame che unisce la Juventus e Paul Pogba. Il club bianconero ha fatto gli auguri al francese per il 24° compleanno dedicandogli un video con le più belle prodezze della sua avventura a Torino. "Quattro scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane in bianconero, conditi da giocate sopraffine. Tanti auguri, @paulpogba!" il messaggio pubblicato sui social.