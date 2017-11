Playoff Mondiali: tutto rimandato, 0-0 tra Danimarca e Irlanda

11 novembre 2017

Nella splendida cornice del Parken Stadium di Copenaghen si gioca l'ultima gara di andata dei playoff Mondiali tra Danimarca ed Irlanda. Partono subito forte i padroni di casa, trascinati dal talento della stella del Tottenham, Christian Eriksen. Hareide dà fiducia a Cornelius in attacco, ma il giocatore dell'Atalanta non riesce a sfruttare un'ottima chance al 12', calciando male dopo la corta respinta di Randolph. La Danimarca è padrona del campo e, pur senza rendersi mai davvero pericolosa, colleziona le migliori occasioni da gol di un primo tempo bloccato. Al 22' ci prova Eriksen, ma la conclusione del numero 10 trova la pronta risposta del portiere irlandese. La squadra di O'Neill è tutta racchiusa nella propria metà campo, ma prima dell'intervallo fa tremare il Parken Stadium con la conclusione di Christie che trova la pronta respinta di Schmeichel.



Il canovaccio tattico del match non cambia ad inizio ripresa: la Danimarca prova a fare la partita, mentre l’Irlanda attende il momento giusto per provare a ripartire e cogliere impreparata la retroguardia danese. Le occasioni da gol scarseggiano e le emozioni pure. A scaldare il pubblico di casa è Poulsen, il cui destro al 69’ finisce di poco a lato. L’ingresso dell’ex juventino Bendtner viene accolto dalla standing ovation del Parken Stadum, ma sono gli ospiti a prendere più coraggio e ad impensierire Schmeichel sui calci da fermo in un paio di occasioni. Per non rischiare di doversi giocare la qualificazione nel match di ritorno, la Danimarca si getta a capofitto in attacco con le ultime riserve di energie ed è ancora una volta Poulsen il più pericoloso con un colpo di testa al 91’ che trova la pronta respinta di Randolph. Discorso qualificazione rimandato a martedì 14 novembre, quando le due squadre di riaffronteranno all’Aviva Stadium di Dublino per un posto a Russia 2018.