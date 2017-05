Platini, 30 anni fa la sua ultima partita

17 maggio 2017

Era una domenica piovosa quella del 17 maggio 1987 e in campo a Torino la Juve aveva appena battuto il Brescia per 3-2. Una vittoria amara perché al termine di quel match, Michel Platini annunciò, a 32 anni, il suo addio al calcio giocato. Dopo aver vinto tutto in Italia e nel Mondo con la Juve, ma anche un Europeo con la Francia. Ma non fu solo per questo che l'Avvocato, Gianni Agnelli, lo adorava e i tfiosi lo avevano incoronato "Le Roi".