Piquè lascia la Nazionale spagnola

11/08/2018

"Ho parlato con Luis Enrique pochi giorni fa. L'ho chiamato e gli ho detto che la decisione è stata presa da un po' di tempo. È stata una tappa molto bella, della quale sono molto felice, ma ora vorrei concentrami con il Barça, club con il quale ho ancora molti anni davanti e voglio godermeli" ha aggiunto Piquè.



I rapporti tra Piqué e la Roja non sono mai stati idilliaci visto che il centrale difensivo ha più volte manifestato (anche attraverso gesti particolarmente significativi) la sua appartenenza alla Catalogna compresa la forte presa di posizione in occasione del recente referendum per l'indipendenza catalana durante il quale scaturirono anche pesanti scontri a Barcellona.