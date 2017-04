Pio e Amedeo in Cina: in crociera grazie a Pellé

11 aprile 2017

Dopo aver raccontato a Pio e Amedeo come si trova in Cina, Pellè torna sul gesto del cucchiaio fatto a Neuer ai Mondiali e sulla mancata stretta di mano a Ventura dopo una sostituzione. Infine, si fa scroccare persino una crociera per le mamme di Pio e Amedeo...