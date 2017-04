Picchia la moglie: Musa arrestato e rilasciato

6 aprile 2017

La polizia si è presentata a casa di Musa, fuori in quel momento, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei vicini. Dopo essere stato interrogato in commissariato, l'attaccante nigeriano è stato rilasciato senza alcuna denuncia a suo carico. Il Leicester ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'indagine e di non aver preso alcun provvedimento nei suoi confronti, perché il caso è stato già archiviato.



Al "Guardian", il suo agente ha minimizzato l'accaduto. "E' normale per una coppia di avere dei litigi di tanto in tanto, ma Musa non ha in nessun modo colpito la moglie né è stato attaccato da lei. E' stata una mera questione domestica che ora è stata risolta e ora hanno ripreso a parlare - ha spiegato Tony Harris - Tutti sanno Musa è un bravo ragazzo. Non beve, non fuma, non va alle feste e non è mai stato nei guai con la polizia in tutta la vita. Non poteva far male a una mosca".



Il giocatore, la mattina stessa dell'arresto, ha pubblicato su Instagram un post molto affettuoso per augurare buon compleanno alla moglie.