Perez chiama Neymar: "Al Real più possibilità di vincere il Pallone d'oro"

8 dicembre 2017

Florentino Perez elogia il 'suo' Cristiano Ronaldo per l'ennesimo riconoscimento ("Vive per il calcio e lavora per diventare il migliore di tutti i tempi, è un modello di riferimento") e intanto chiama Neymar . "Tutti sanno che volevo prenderlo. Se fosse nel Real avrebbe più possibilità di vincere il Pallone d'oro - ha detto il presidente dei merengues a Cadena Ser - Il nostro è un club che offre tutto ciò di cui un grande giocatore ha bisogno".

Tanto si è parlato dei mal di pancia di Neymar negli ultimi tempi a Parigi. Il brasiliano si sarebbe pentito della scelta di lasciare il Barcellona per il Psg, che per lui ha sborsato l'astronomica cifra di 222 milioni di euro. Ecco allora farsi largo la clamorosa voce dalla Spagna di un tentativo del Real Madrid di riportare a casa l'attaccante. Dal canto suo Perez ammette che lo avrebbe voluto ma per il futuro non si sbilancia. Anche se... "Mbappé? Ha 18 anni, lasciamo che cresca e vediamo dove arriva. Noi abbiamo già i migliori giocatori. Portare qui Neymar mentre Mbappé cresce? Non è una cattiva idea", ha aggiunto ai microfoni di 'Cadena Cope'.