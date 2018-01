Pelè: "Grazie a Dio sto bene"

22 gennaio 2018

Dopo le voci poco rassicuranti sul suo stato di salute , Pelè riappare in tv e nel programma 'Esporte Espetacular' di Globo Tv tranquillizza tifosi e addetti ai lavori. "Grazie a Dio, ora sto bene, non ho più dolore - le parole della 77enne leggenda del calcio mondiale, negli ultimi cinque anni operata a femore, menisco e anca - Non so se Tite mi convocherà, però mi farò trovare pronto per la prossima Coppa del mondo".

Pelè ha parlato della Seleçao e non nasconde un certo ottimismo per la squadra di Tite. "Tempo fa ero preoccupato - ha ammesso O Rey -, e anche triste per via della situazione che c'era. Non avevamo una vera squadra, invece adesso sono tranquillo perché Tite ha saputo costruirne una e trasmetterle fiducia".



Il ricordo della 'vergogna nazionale' dell'1-7 a Belo Horizonte contro la Germania può condizionare il cammino del Brasile in Russia? "Me la sono sempre cavata con una battuta. Nel 1950, il Brasile ti ha consegnato la Coppa perché il Brasile non vuole vincere la Coppa e poi abbiamo vinto tutto. Non si può sempre vincere - ha risposto -, e comunque il Brasile è talmente forte che può perfino permettersi di non vincere in casa. Ci rifaremo".